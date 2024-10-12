МВФ озвучил прогноз по инфляции в Турции

Годовая инфляция в Турции продолжает замедляться: по итогам сентября она снизилась до 49,38% с 51,97% месяцем ранее, опустившись ниже 50% впервые более чем за год. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что инфляция в стране будет снижаться в ближайшие месяцы, по его словам, население заметит это на рынках.
«Ожидаемая инфляция на конец года составит 43% в этом году, 24% в 2025 году, 17,2% в 2026 году, 15,3% в 2027 году и 15% в 2028 и 2029 годах, а отношение дефицита текущего счета к валовому внутреннему продукту, по оценкам, составит 2,2% в этом году и снизится до 1,9% в 2029 году», — пишет газета, ссылаясь на отчет.
МВФ ожидает дальнейшего снижения инфляции в Турции в рамках постепенной корректировки политики властей.
В отчете, который также содержит экономические прогнозы, говорится, что рост турецкой экономики ожидается на уровне 3% в 2024 году, 2,7% в 2025 году, 3,2% в 2026 году, 3,4% в 2027 году, 3,7% в 2028 году и 3,9% в 2029 году.
«Было заявлено, что уровень безработицы, как ожидается, будет постепенно снижаться после небольшого роста в следующем году и составит 9,3% в этом году, 9,9% в 2025 году и 9,2% в 2029 году, снижаясь в последующие годы», — отмечает издание.