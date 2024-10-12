МВФ озвучил прогноз по инфляции в Турции

«Ожидаемая инфляция на конец года составит 43% в этом году, 24% в 2025 году, 17,2% в 2026 году, 15,3% в 2027 году и 15% в 2028 и 2029 годах, а отношение дефицита текущего счета к валовому внутреннему продукту, по оценкам, составит 2,2% в этом году и снизится до 1,9% в 2029 году», — пишет газета, ссылаясь на отчет.