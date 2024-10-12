Лицензии США на завершение операций с Мосбиржей истекли

Юристы, опрошенные РБК, ранее также отмечали, что лицензия 100A была важна для многочисленных российских инвесторов, которые подали заявления бельгийским регуляторам с просьбой разблокировать иностранные ценные бумаги, замороженные в расчетно-клиринговой системе Euroclear из-за санкций ЕС против НРД. По словам юристов, Euroclear доводила до сведения заявителей, что для разблокировки замороженных американских бумаг нужно также получать разрешение от OFAC. Продление единой генеральной лицензии освобождало OFAC от нагрузки в виде многочисленных заявок от тех, кто обратился туда за индивидуальными лицензиями после разъяснений от Euroclear.