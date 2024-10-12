Экономия бюджета во Франции привела к снижению прогноза рейтинга страны

В июне Еврокомиссия запустила процедуру инициации штрафных мер в отношении Франции и еще шести стран союза, включая Италию и Бельгию, из-за чрезмерного дефицита их бюджетов. Согласно фискальным правилам ЕС, дисбаланс в национальном бюджете не должен превышать 3% ВВП, а госдолг не должен быть выше 60%. Во Франции уровень бюджетного дефицита, по оценкам Министерства внутренних дел страны, приближался к 6,1% ВВП, а госдолг вырос до 110% (около €3,1 трлн).