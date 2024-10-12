Дефицит бюджета КНР в 2024 году составит $574 млрд

"Ожидается, что доходы государственного бюджета Китая вырастут ниже ожидаемого уровня, — заявил министр.
По его словам, дефицит бюджета Китая в 2024 году превысит проект бюджета, составленный в начале предыдущего года. Он также добавил, что общие расходы госбюджета достигнут порядка $4 трлн.
Фоань отметил, что меры фискальной политики минфина КНР в текущем году достаточно эффективны и успешно обеспечивают выполнение главных задач национальной стратегии, способствуя поддержанию общей экономической стабильности.
«Эта политика идет в правильном направлении», — цитирует слова министра телеканал CNBC. Он уточнил, что для оценки влияния такой политики на макроэкономические перспективы необходимы дополнительные детали, и «это будет в центре внимания рынка в ближайшие месяцы».
2 октября президент РФ Владимир Путин выразил уверенность, что Россия и КНР будут укреплять отношения, а также способствовать безопасности и стабильности в Евразии и мире. Он отметил, что тесные, взаимовыгодные отношения между РФ и Китаем успешно выдержали испытание временем и в настоящее время находятся на рекордно высоком уровне.
25 сентября глава МИД России Сергей Лавров во время встречи с главой МИД КНР Ван И на полях Генеральной Ассамблеи ООН заявил, что сотрудничество России и Китая стало важнейшим фактором, стабилизирующим международные отношения. Он отметил, что отношения Пекина и Москвы играют очень значительную роль во внутреннем развитии обеих стран. Ван И, в свою очередь, указал, что Россию и Китай объединяют соседство, вечная дружба и всестороннее стратегическое сотрудничество.