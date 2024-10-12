Дефицит бюджета КНР в 2024 году составит $574 млрд

25 сентября глава МИД России Сергей Лавров во время встречи с главой МИД КНР Ван И на полях Генеральной Ассамблеи ООН заявил, что сотрудничество России и Китая стало важнейшим фактором, стабилизирующим международные отношения. Он отметил, что отношения Пекина и Москвы играют очень значительную роль во внутреннем развитии обеих стран. Ван И, в свою очередь, указал, что Россию и Китай объединяют соседство, вечная дружба и всестороннее стратегическое сотрудничество.