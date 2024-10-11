Запасная лихорадка: цены на детали для машин выросли до 78% с начала года

С начала 2024 года стоимость запчастей для машин выросла на 78%, сообщили «Известиям» в страховых компаниях. Сильнее всего прибавили автомобили концерна VAG, например Volkswagen, Audi и Skoda, — их цены выросли почти в два раза. За два года комплектующие некоторых брендов подскочили в стоимости на 264%. Цены меняются из-за усложнения схем доставки запчастей в условиях обхода санкций. При этом страховые компании стараются просчитать рост стоимости и включить их в конечную стоимость полисов каско.
На какие марки выросли цены на запчасти
Почти в два раза подорожали запчасти для иностранных автомобилей с начала 2024 года, сообщили «Известиям» в страховых компаниях (изучают динамику цен на комплектующие для расчета полисов каско). За два года стоимость комплектующих выросла на 264%.
— По некоторым маркам подорожание с 2022 года было настолько существенным, что, по нашей статистике, в этом году оно не настолько заметно, — пояснил вице-президент по автострахованию компании «Ренессанс страхование» Сергей Демидов. — По ряду автомобилей до 2024 года наблюдался рост цен выше среднего, что позволяет им не повышать стоимость в этом году.
В «Ренессанс страховании» указали, что средний рост рекомендованной розничной цены на запчасти автомобилей из США в 2024 году составил всего 2,6%, на японские — 6,2%, корейские — 24%, китайские — 15,5%. Европейские машины подорожали на 8,9%. Больше всего среди брендов прибавила Skoda с ростом цены на 78,9%.
Запчасти на корейские Hyundai и Kia, как сообщили «Известиям» в Российском союзе автостраховщиков (РСА), в среднем показали за последний год незначительный рост от 0,6 до 2,6% в зависимости от модели. Они входят в пятерку автомобилей, по запчастям которых осуществляется больше всего страховых выплат.
Также в топ вошли Mercedes, Toyota и Volkswagen, прирост по стоимости запчастей которых за год составил от 7,5 до 11,1%.
— Если провести анализ по более широкому перечню, выбрав 30 наиболее популярных марок, то необходимо отметить рост по Subaru на 29,1%, Land Rover на 20,4%, Skoda на 19,2% и снижение цен в среднем на 0,7% по Ford и на 7,6% по Lexus, — добавили в РСА.
По данным международной франчайзинговой сети автосервисов Fit Service, цены на основные запчасти для машины выросли за год от 10−15% и выше.
— Также более заметно выросли в цене запчасти «под заказ» на европейские и американские модели авто, — рассказала «Известиям» директор сети Татьяна Овчинникова. — Например, на Jaguar, Fiat, Volvo, Chrysler, Land Rover. Принцип здесь примерно такой: чем более редким будет автомобиль, тем заметнее подорожали на него запчасти.
Как подорожали запчасти за два года
Впрочем, значительный рост цен наблюдается в последние два года. Так, с 2022 года американские марки прибавили 122%, корейские подорожали на 55%, китайские — на 60%. Стоимость комплектующих на европейские машины, как указали в «Ренессанс страховании», увеличилась почти вдвое. Рекордсменом по стоимости ремонта стала Skoda — цена на запчасти у этой марки взлетела на 264%.
— В целом рост стоимости на запчасти автомобилей концерна VAG (бренды Volkswagen, Audi, SEAT, Skoda, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Porsche) составил 260% с 2022 по 2024 год, — отметил Сергей Демидов.
С начала 2022 по сентябрь 2024 года, по словам директора по развитию портфеля ОСАГО «Росгосстраха» Юрия Стрекалова, по росту стоимости запчастей на первом месте оказался Volkswagen.
— Цена на эти запчасти за это время выросла на 114,5%, на втором — Audi (плюс 102%), на третьем — BMW (86,5%), — рассказал он. — Затем следует Skoda с удорожанием запчастей на 84,5% и Mercedes-Benz — плюс 84%. Разумеется, это не значит, что надо отказаться от покупки автомобилей этих марок. Но учитывать этот фактор желательно.
При этом наименьший рост, как сообщили в страховой компании, показала Kia с удорожанием всего на 37% за два с половиной года. На втором месте «Лада» — плюс 38,5%, затем следует Hyundai — +42%, Haval (+45%) и Renault (+46%).
В союзе автостраховщиков пояснили, что динамика цен для разных марок автомобилей связана, в частности, с санкциями. В их условиях постоянно меняются каналы и схемы поставки запасных частей в Россию, поэтому расходы поставщиков и продавцов запчастей меняются, и это влияет на конечные цены для потребителей.
А страховые компании стараются чаще обновлять цены на корзины запчастей всех производителей, чтобы минимизировать расходы и включить их в окончательную цену страховых полисов.
При этом, несмотря на большое количество аналогов оригинальных запчастей, страховым компаниям приходится осуществлять замену на оригинальные. В случае если доставка «родной» детали невозможна, могут предложить возместить ее стоимость либо установить неоригинальные комплектующие.
Перенастройка логистики, которая идет непрерывно, некоторые сложности с проведением платежей, валютная переоценка и инфляция не дают стабилизировать цены. При этом склады крупнейших дистрибьюторов заполнены, заявили в Fit Service. Помимо этого, драйвером такой динамики стало то, что запчасти относятся к более редким номенклатурным группам. Из-за того, что они идут небольшими партиями, автоматически растет стоимость доставки, которая влияет на конечную стоимость полиса каско.
Из чего складывается стоимость полиса
При выборе автомобиля будущий владелец смотрит на различные характеристики — мощность, расход топлива, регламенты на ТО и другое. А вот на сопутствующие расходы, такие как стоимость запчастей для ремонта, цена страховки и транспортный налог, обращают меньше внимания, напомнили в «Росгосстрахе».
— Страховые компании базово оценивают марку автомобиля, его возраст, общие статистические сведения, такие как мощность и аварийный коэффициент, — пояснил автоэксперт Иван Волин. — Затем оценивается его привлекательность на криминальном уровне, насколько часто эти автомобили угоняются или разбираются.
В пример эксперт привел Porsche Cayenne, у которых часто воруют фары, и страховка этих машин была довольно дорогой. Чтобы минимизировать свои риски, компания может предложить другие условия для клиента, из-за них параметры оценки также изменяются.
Вместе с этими показателями оценивается личность страхователя, а именно его возраст, стаж, аварийные история и коэффициент — всё это будет учитываться в конечной стоимости полиса. Список факторов очень велик, но основными, влияющими на стоимость каско остаются марка, возраст автомобиля, возраст водителя, его стаж и аварийный коэффициент, угоняемость автомобиля, а также стоимость обслуживания.
Юрий Стрекалов пояснил, что пропорционально повышение стоимости запасных частей не влияет на тариф каско. Это происходит, поскольку в покрытие полного полиса каско кроме ущерба входит также риск угона машины. Доля ущерба в этом тарифе составляет около 80%. А доля расходов на запасные части в риске ущерба сегодня тоже почти 80%, остальное — стоимость работ. Таким образом, если предположить, что стоимость запасных частей выросла за последнее время на 30%, при грубом расчете получается рост общего тарифа на 19%.