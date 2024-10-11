Запасная лихорадка: цены на детали для машин выросли до 78% с начала года

С начала 2024 года стоимость запчастей для машин выросла на 78%, сообщили «Известиям» в страховых компаниях. Сильнее всего прибавили автомобили концерна VAG, например Volkswagen, Audi и Skoda, — их цены выросли почти в два раза. За два года комплектующие некоторых брендов подскочили в стоимости на 264%. Цены меняются из-за усложнения схем доставки запчастей в условиях обхода санкций. При этом страховые компании стараются просчитать рост стоимости и включить их в конечную стоимость полисов каско.