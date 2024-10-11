Власти введут запрет взыскания «меченых» денег оборонных заводов

Николай Титов, адвокат, соучредитель юридической компании a.t.Legal, говорит, что для списания средств кредитор должен предъявить в уполномоченный банк судебное решение о взыскании, например, налоговой задолженности. «Банк обязан исполнить это требование и в одностороннем порядке списывает средства со всех счетов должника, в том числе с особых счетов. Платежи в пользу бюджета входят в третью очередь требований кредиторов и имеют преимущество по сравнению с требованиями, например, поставщиков оборонных предприятий», — сказал Титов. Он считает, что подобные ситуации могут затруднить выполнение гособоронзаказа, с чем, вероятно, и связана законодательная инициатива.