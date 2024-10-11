Ричмонд
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В «Газпроме» рассказали о поставках в Китай газа сверх контракта

С. -ПЕТЕРБУРГ, 11 окт — РИА Новости. «Газпром» поставил в Китай в текущем году более 1 миллиарда кубометров газа сверх контрактных обязательств, сообщил заместитель председателя правления компании Виталий Маркелов во время Петербургского международного газового форума.

Источник: © РИА Новости

«Мы нарастили поставки газа в КНР. В этом году более миллиарда кубических метров поставили больше контрактных обязательств “Газпрома” в КНР», — сказал он.

Петербургский международный газовый форум проходит с 8 по 11 октября.