В Центробанке назвали долю ростовщических займов в МФО

«Вместо того, чтобы остановить начисление процентов, когда переплата достигнет 130%, МФО выдают человеку новый заем и включают в его тело ранее начисленные проценты. Образуются так называемые цепочки займов. В результате долг клиента МФО нарастает как снежный ком», — рассказал Илья Кочетков.