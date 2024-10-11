В Центробанке назвали долю ростовщических займов в МФО

По его словам, на рынке существует практика скрытого рефинансирования займов.
«Вместо того, чтобы остановить начисление процентов, когда переплата достигнет 130%, МФО выдают человеку новый заем и включают в его тело ранее начисленные проценты. Образуются так называемые цепочки займов. В результате долг клиента МФО нарастает как снежный ком», — рассказал Илья Кочетков.
Он привел оценку регулятора, что около трети всех выдаваемых МФО дорогих потребительских займов, полная стоимость которых составляет 100% и более, входят в такие цепочки, приводящие к росту закредитованности граждан.
«Введение ограничения на один заем в руки и периода охлаждения направлено на купирование таких практик. Компании, которые не примут новые правила игры, должны будут уйти с рынка», — подчеркнул директор департамента ЦБ.
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«МФО придется исключить практики, которые приводят к закредитованности граждан».