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В Центробанке назвали долю ростовщических займов в МФО

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина неоднократно говорила, что с рынка должны уходить микрофинансовые организации (МФО) ростовщического типа. Что это значит, в интервью «Известиям» пояснил глава департамента по небанковскому кредитованию Илья Кочетков.

Источник: РИА "Новости"

По его словам, на рынке существует практика скрытого рефинансирования займов.

«Вместо того, чтобы остановить начисление процентов, когда переплата достигнет 130%, МФО выдают человеку новый заем и включают в его тело ранее начисленные проценты. Образуются так называемые цепочки займов. В результате долг клиента МФО нарастает как снежный ком», — рассказал Илья Кочетков.

Он привел оценку регулятора, что около трети всех выдаваемых МФО дорогих потребительских займов, полная стоимость которых составляет 100% и более, входят в такие цепочки, приводящие к росту закредитованности граждан.

«Введение ограничения на один заем в руки и периода охлаждения направлено на купирование таких практик. Компании, которые не примут новые правила игры, должны будут уйти с рынка», — подчеркнул директор департамента ЦБ.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»:

«МФО придется исключить практики, которые приводят к закредитованности граждан».