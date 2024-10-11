В ЦБ оценили эффект от тестирования неквалифицированных инвесторов

«Этот документ предусматривает распространение тестирования на облигации, обеспеченные залогом денежных требований, а также возможность приобретения определенных Банком России инвестиционных паев ЗПИФ (закрытых паевых инвестиционных фондов. — Ред.) без прохождения тестирования. Кроме этого предполагается, что положительный результат тестирования физического лица будет действовать пять лет со дня его получения, или со дня совершения последней сделки (подачи поручения), в отношении которой (которого) проведено указанное тестирование в зависимости от того, какое событие наступило позднее», — объяснили там.