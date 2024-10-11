В ЦБ оценили эффект от тестирования неквалифицированных инвесторов

«В то же время для инвесторов, обладающих достаточными знаниями и опытом, тестирование не является обременительным — в большинстве случаев они сдают тест с первой попытки, несмотря на относительно высокую сложность вопросов», — добавили в ЦБ.
В Центробанке также уточнили, что за три года в тестировании участвовали почти 30% от общего количества клиентов-физических лиц, не являющихся квалифицированными инвесторами. При этом из них около ⅓ успешно прошли тесты. Всего, по данным на конец первого полугодия 2024-го, тестирование прошли 11,8 млн человек.
«Стоит отметить, что по самым популярным инструментам наблюдается наименьшая доля правильных ответов. Это говорит о том, что неподготовленные инвесторы часто выбирают популярные инструменты, но допускают ошибки при тестировании», — отметил регулятор.
Кроме того, в ЦБ уточнили, что в настоящее время на рассмотрении в Государственной думе находится законопроект, в том числе вносящий изменения в закон о рынке ценных бумаг в части тестирования.
«Этот документ предусматривает распространение тестирования на облигации, обеспеченные залогом денежных требований, а также возможность приобретения определенных Банком России инвестиционных паев ЗПИФ (закрытых паевых инвестиционных фондов. — Ред.) без прохождения тестирования. Кроме этого предполагается, что положительный результат тестирования физического лица будет действовать пять лет со дня его получения, или со дня совершения последней сделки (подачи поручения), в отношении которой (которого) проведено указанное тестирование в зависимости от того, какое событие наступило позднее», — объяснили там.
Ранее, 24 сентября, президент РФ Владимир Путин встретился с председателем правления Сбербанка Германом Грефом. Во время беседы глава государства отметил, что наблюдающийся в России рост частных инвестиций означает, что к гражданам приходит осознание того, что лучше всего «заносить в дом».