Стоимость активов крупнейшей в мире инвесткомпании достигла $11,5 трлн

Согласно отчету BlackRock, опубликованному в пятницу, стоимость активов под управлением инвестхолдинга, выросла в третьем квартале текущего года до $11,48 трлн, по сравнению с $9,10 трлн годом ранее. Суммарный чистый объем привлеченных инвестиционных потоков достиг квартального рекорда в $221,18 млрд по сравнению с $2,57 млрд годом ранее. Большая часть притока была направлена в ETF-фонды — $97,41 млрд. Кроме того, инвесторы вложили $62,74 млрд в инструменты с фиксированным доходом от BlackRock.
Долгосрочные инвестиционные фонды BlackRock в третьем квартале привлекли $160 млрд, что превысило среднюю оценку аналитиков, опрошенных Bloomberg, в размере $100 млрд.
Чистая прибыль компании в третьем квартале выросла до $1,63 млрд, или $10,90 за акцию, по сравнению $1,60 млрд, или $10,66 за акцию, годом ранее. С начала 2024 года акции BlackRock (BLK) на Нью-Йоркской фондовой бирже выросли, почти на 20%. За аналогичный период индекс S&P 500 вырос на 21%.
«Мы эффективно используем наши технологии, масштаб и глобальное присутствие для обеспечения прибыльного роста», — заявил генеральный директор BlackRock Ларри Финк.
Также в третьем квартале BlackRock завершила сделку по приобретению американского инвестиционного фонда Global Infrastructure Partners (GIP) суммой в $12,5 млрд.
Помимо этого, в ближайшее время компания планирует BlackRock приобрести британскую компанию Preqin, специализирующуюся на сборе и анализе финансовых данных и рынков альтернативных инвестиций. Сумма сделки оценивается в $3,23 млрд. В планах BlackRock также содержится выход на быстрорастущий рынок частного кредитования, отмечает Bloomberg. Инвестиционный холдинг рассматривает возможность покупки частной кредитной фирмы HPS Investment Partners. Стоимость сделки может превысить $10 млрд.