Стоимость активов крупнейшей в мире инвесткомпании достигла $11,5 трлн

Согласно отчету BlackRock, опубликованному в пятницу, стоимость активов под управлением инвестхолдинга, выросла в третьем квартале текущего года до $11,48 трлн, по сравнению с $9,10 трлн годом ранее. Суммарный чистый объем привлеченных инвестиционных потоков достиг квартального рекорда в $221,18 млрд по сравнению с $2,57 млрд годом ранее. Большая часть притока была направлена в ETF-фонды — $97,41 млрд. Кроме того, инвесторы вложили $62,74 млрд в инструменты с фиксированным доходом от BlackRock.