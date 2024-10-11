Силуанов ответил на вопрос о создании платежной системы БРИКС

«Мы намерены создавать эту систему на основе новых технологий с использованием цифровых возможностей. Результат проработки этих предложений явился наш доклад по совершенствованию международной валютно-финансовой системы, который будет представлен лидерам наших стран в этом месяце в городе Казань. Он содержит следующие инициативы — трансграничная платежная инициатива БРИКС, система междепозитарного взаимодействия БРИКС, создание собственной перестраховочной системы», — сказал Силуанов.