«Мы намерены создавать эту систему на основе новых технологий с использованием цифровых возможностей. Результат проработки этих предложений явился наш доклад по совершенствованию международной валютно-финансовой системы, который будет представлен лидерам наших стран в этом месяце в городе Казань. Он содержит следующие инициативы — трансграничная платежная инициатива БРИКС, система междепозитарного взаимодействия БРИКС, создание собственной перестраховочной системы», — сказал Силуанов.
Силуанов ответил на вопрос о создании платежной системы БРИКС
МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Доклад о совершенствовании международной валютно-финансовой системы, в частности, инициатива создания платежной системы БРИКС будет представлена лидерам объединения на саммите в Казани, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов на встрече министров финансов и управляющих центральными банками стран БРИКС.