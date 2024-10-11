Россияне стали чаще закупать спортивную одежду

Ранее, 20 августа, сообщалось, что в России начала дорожать верхняя одежда. По данным государственной системы маркировки «Честный знак», средняя стоимость куртки за январь-июнь 2024 года в сравнении с аналогичным периодом 2023-го увеличилась на 11,5%, до 4,3 тыс. рублей за штуку, жилетов — на 14%, до 3 тыс. рублей, плащей — на 17%, до 7,8 тыс. рублей, пальто — на 6%, до 6,7 тыс. рублей.