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Россияне стали чаще закупать спортивную одежду

Спрос на спортивную одежду и обувь в июле-сентябре вырос на 45% по сравнению с результатами годом ранее. Это следует из данных ритейлера Lamoda, с которыми ознакомились «Известия» 10 октября. Эксперты подготовили аналитику продаж спортивной одежды и обуви перед чередой осенних беговых марафонов.

Источник: Pablo Merchán Montes/CC0

В топ-5 самых популярных спортивных позиций вошли кроссовки, кеды, футболка, спортивные брюки и носки. Наибольший прирост продаж отмечен у спортивной обуви (+88%), спортивных костюмов (+49%) и верхней спортивной одежды (+26%). В категории спортивной обуви наибольшей популярностью пользуются кроссовки (+57%). В пятерку наиболее популярных цветов кроссовок вошли черный, белый, бежевый, серый и синий.

«Мы видим, с какой скоростью растет интерес к спорту и бегу в нашей стране. Сейчас покупателям нужна не просто спортивная обувь, теперь они выбирают разные пары под определенные виды спорта. А также большое значение придают ее технологичности», — отметил управляющий директор по розничному бизнесу Lamoda Роман Заверюха.

Ранее, 20 августа, сообщалось, что в России начала дорожать верхняя одежда. По данным государственной системы маркировки «Честный знак», средняя стоимость куртки за январь-июнь 2024 года в сравнении с аналогичным периодом 2023-го увеличилась на 11,5%, до 4,3 тыс. рублей за штуку, жилетов — на 14%, до 3 тыс. рублей, плащей — на 17%, до 7,8 тыс. рублей, пальто — на 6%, до 6,7 тыс. рублей.