Предложенная Россией система расчетов сэкономит БРИКС до $30 млрд в год

Для трансграничных инвестиций между странами БРИКС Россия предлагает создать «бесшовную среду, которая позволит более эффективное распределение капитала». «Мы предлагаем создать новую, альтернативную систему, которая называется BRICS Clear, которая предоставляет услуги междепозитарных расчетов между странами», — сказал Иванинский. Сейчас, по его словам, в сфере инвестиций существует значительное неравенство между развитыми и развивающимися странами. Например, «есть совершенно необоснованная премия за риск до 6%» для инвестиций в проекты развивающихся стран, а доля инвесторов-нерезидентов в развивающихся странах ниже в пять раз, чем в развитых, — 6% против 31%.