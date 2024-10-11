Предельную переплату за заем в МФО снизят с 130 до 100%

«В качестве оперативной меры по снижению стоимости займов для граждан мы предлагаем сократить переплату заемщика до 100% от суммы. То есть условно — если вы взяли в МФО заем на 1 тыс. рублей, то с учетом всех процентов, штрафов и т. д. вернете всё равно не больше 2 тыс. рублей», — отметил глава департамента по небанковскому кредитованию ЦБ.