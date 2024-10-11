Предельную переплату за заем в МФО снизят с 130 до 100%

«Мы видим потенциал для дальнейшего снижения дневной процентной ставки, конкретные значения сейчас прорабатываются. Также мы рассматриваем различные варианты пруденциального регулирования, чтобы стимулировать МФО к дифференциации ставок и предоставлению более выгодных условий для качественных клиентов», — заявил Илья Кочетков.
Однако, по оценкам регулятора, более действенной мерой для снижения закредитованности может стать ограничение предельной величины переплаты заемщика. Сейчас она составляет 130% суммы займа.
«В качестве оперативной меры по снижению стоимости займов для граждан мы предлагаем сократить переплату заемщика до 100% от суммы. То есть условно — если вы взяли в МФО заем на 1 тыс. рублей, то с учетом всех процентов, штрафов
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«МФО придется исключить практики, которые приводят к закредитованности граждан».