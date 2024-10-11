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Предельную переплату за заем в МФО снизят с 130 до 100%

Несмотря на то что Центробанк в течение нескольких лет проводил работу по снижению стоимости займов (полная стоимость снижена до 292%, а предельная переплата — до 130%), деньги, полученные от МФО, продолжают оставаться довольно дорогими для граждан, рассказал в интервью «Известиям» директор департамента небанковского кредитования ЦБ Илья Кочетков. И пояснил, что большинство займов выдается под максимально возможную ставку.

Источник: РИА "Новости"

«Мы видим потенциал для дальнейшего снижения дневной процентной ставки, конкретные значения сейчас прорабатываются. Также мы рассматриваем различные варианты пруденциального регулирования, чтобы стимулировать МФО к дифференциации ставок и предоставлению более выгодных условий для качественных клиентов», — заявил Илья Кочетков.

Однако, по оценкам регулятора, более действенной мерой для снижения закредитованности может стать ограничение предельной величины переплаты заемщика. Сейчас она составляет 130% суммы займа.

«В качестве оперативной меры по снижению стоимости займов для граждан мы предлагаем сократить переплату заемщика до 100% от суммы. То есть условно — если вы взяли в МФО заем на 1 тыс. рублей, то с учетом всех процентов, штрафов и т. д. вернете всё равно не больше 2 тыс. рублей», — отметил глава департамента по небанковскому кредитованию ЦБ.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»:

«МФО придется исключить практики, которые приводят к закредитованности граждан».