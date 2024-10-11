«Озон Фармацевтика» объявила диапазон цен в ходе IPO на Мосбирже

Выручка «Озон Фармацевтика» в первом полугодии 2024 года выросла на 63% и составила ₽12,6 млрд. EBITDA (прибыль до вычета налогов на прибыль, износа и амортизации) за полугодие увеличилась в 2,7 раза год к году, до ₽5 млрд, рентабельность по EBITDA составила 40%. Чистая прибыль производителя лекарств за первое полугодие увеличилась в 4,4 раза год к году и достигла ₽2,9 млрд.