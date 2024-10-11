«Озон Фармацевтика» объявила диапазон цен в ходе IPO на Мосбирже

Это соответствует рыночной капитализации компании в диапазоне от ₽30 млрд до ₽35 млрд без учета средств, которые планируется привлечь в рамках IPO. Инвесторам будут предложены акции, выпущенные в рамках дополнительной эмиссии компании в размере до 10% от уставного капитала.
Цена IPO будет установлена советом директоров по итогам окончания периода сбора заявок, который начнется в пятницу, 11 октября 2024 года, и завершится 16 октября 2024 года.
Привлеченные в ходе IPO средства компания планирует направить на реализацию долгосрочной стратегии развития, снижение долговой нагрузки и другие общекорпоративные цели.
Российский производитель дженериков из Самарской области «Озон Фармацевтика» сообщил о планах выйти на Московскую биржу в октябре. Инвесторам будут предложены акции, выпущенные в рамках дополнительной эмиссии. Привлеченные в ходе IPO средства компания планирует направить на реализацию долгосрочной стратегии развития, снижение долговой нагрузки и другие общекорпоративные цели.
О том, что «Озон Фармацевтика» рассматривает возможность проведения первичного публичного размещения акций осенью, стало известно в апреле 2024 года. Однако тогда главный исполнительный директор компании Андрей Горшков заявил, что конкретного решения о выходе на биржу еще не было принято.
В Альфа-банке справедливый диапазон акционерной стоимости «Озон Фармацевтика» оценили в ₽80−100 млрд. В среднесрочной перспективе компания планирует выйти на рынки таких высокомаржинальных препаратов как биосимиляры и высокотоксичные онкологические дженерики. Амбиции менеджмента предполагают, что до 2032 года чистая выручка компании будет расти в среднем на 21−26% в год при значительном увеличении рентабельности, сообщили эксперты.
В «БКС Мир инвестиций» полагают, что в условиях продолжающегося роста рынка дженериков, а также благодаря уходу ряда иностранных фармакологических компаний позиции «Озон Фармацевтики» достаточно устойчивые. В дальнейшем рост бизнеса будет связан с динамикой запуска новых препаратов и их продажам, а также соответствующих операционных издержек. Размещения части активов в особой экономической зоне «Тольятти» позволит «Озон Фармацевтике» оптимизировать ставку налога на прибыль благодаря льготной ставке. Оценка капитала «Озон Фармацевтики» составляет ₽107−153 млрд. Целевая капитализация через 12 месяцев может составить ₽133−191 млрд, сообщили в «БКС Мир инвестиций».
Выручка «Озон Фармацевтика» в первом полугодии 2024 года выросла на 63% и составила ₽12,6 млрд. EBITDA (прибыль до вычета налогов на прибыль, износа и амортизации) за полугодие увеличилась в 2,7 раза год к году, до ₽5 млрд, рентабельность по EBITDA составила 40%. Чистая прибыль производителя лекарств за первое полугодие увеличилась в 4,4 раза год к году и достигла ₽2,9 млрд.
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