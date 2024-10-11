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Набиуллина заявила о рисках замедления роста мировой экономики

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Риски замедления мировой экономики накапливаются, внешняя среда для многих остается непростой, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая на встрече министров финансов и управляющих центральными банками стран БРИКС.

Источник: © РИА Новости

«Что касается экономического прогноза, я хотела бы подчеркнуть, что глобальная экономическая активность продолжает расти в третьем квартале 2024 года. Однако риски замедления роста уже накапливаются. Внешняя среда для многих из наших экономик остается непростой», — заявила Набиуллина.

Она добавила, что в последнее время сохраняются и даже усиливаются внешнеполитические риски, включая риски глобальной экономической и финансовой фрагментации и политики протекционизма.

Несмотря на нисходящий тренд инфляции, ряд центральных банков развитых экономик запустил цикл снижения учётных ставок. «Некоторые из них двигаются очень быстро и активно, создавая риски для глобальной финансовой стабильности и занятости», — заключила Набиуллина.

Согласно базовому прогнозу Банка России, рост мирового ВВП по итогам текущего года составит 3,1%, в 2025 году — 3,2%, в 2026 снизится до 3,1%, а в 2017 — до 3%.