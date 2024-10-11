Набиуллина заявила о рисках замедления роста мировой экономики

«Что касается экономического прогноза, я хотела бы подчеркнуть, что глобальная экономическая активность продолжает расти в третьем квартале 2024 года. Однако риски замедления роста уже накапливаются. Внешняя среда для многих из наших экономик остается непростой», — заявила Набиуллина.