Набиуллина заявила о рисках замедления роста мировой экономики

«Что касается экономического прогноза, я хотела бы подчеркнуть, что глобальная экономическая активность продолжает расти в третьем квартале 2024 года. Однако риски замедления роста уже накапливаются. Внешняя среда для многих из наших экономик остается непростой», — заявила Набиуллина.
Она добавила, что в последнее время сохраняются и даже усиливаются внешнеполитические риски, включая риски глобальной экономической и финансовой фрагментации и политики протекционизма.
Несмотря на нисходящий тренд инфляции, ряд центральных банков развитых экономик запустил цикл снижения учётных ставок. «Некоторые из них двигаются очень быстро и активно, создавая риски для глобальной финансовой стабильности и занятости», — заключила Набиуллина.
Согласно базовому прогнозу Банка России, рост мирового ВВП по итогам текущего года составит 3,1%, в 2025 году — 3,2%, в 2026 снизится до 3,1%, а в 2017 — до 3%.