Минтранс не планирует легализовывать овербукинг

15 января этого года Западно-Сибирская транспортная прокуратура назначила авиакомпании S7 штраф на 30 тыс. рублей за незаконный отказ в перевозке семи пассажиров из Новосибирска в Москву из-за отсутствия мест на борту самолета. Еще один аналогичный штраф прокуратура наложила на авиаперевозчика 11 января. Он был связан с отказом S7 в перевозке семи пассажиров, которые в июле 2023 года собирались лететь из Москвы в Читу и Улан-Удэ.