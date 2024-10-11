Минтранс не планирует легализовывать овербукинг

«Нет, мы этого не планируем. Здесь внимательно следим за авиационными компаниями, чтобы не допускать таких ситуаций, когда пассажир приходит по купленному билету и не попадает на рейс», — сказал он, отвечая на вопрос о том, возможно ли в РФ узаконивание практики овербукинга.
Министр транспорта отметил, что, по его мнению, подобные сбои должны решаться авиационными компаниями в законном порядке.
Овербукинг или перебронирование — это практика продажи авиаперевозчиком большего количества билетов на рейс, чем может вместить авиасудно. Таким образом компания исключает риски при неявке пассажиров на рейс. Согласно Воздушному кодексу РФ, овербукинг не запрещен, но, при этом в России он не регламентируется.
Также Старовойт сообщил, что контроль стоимости авиабилетов в России осуществляется ежедневно. По данным Федеральной антимонопольной службы (ФАС), которые привел министр, цены выросли за 8 месяцев 2024 года на 15%.
«Растут расходы на аэропортовое обслуживание. Здесь наша совместная задача с ФАС регулировать и внимательно следить за тем, чтобы эта стоимость не так резко росла. Выросла стоимость авиационного керосина. Это практически 30−35% стоимости авиационной перевозки. Вот объективные факторы, которые сейчас есть», — заявил министр. Его слова приводит «РИА Новости».
15 января этого года Западно-Сибирская транспортная прокуратура назначила авиакомпании S7 штраф на 30 тыс. рублей за незаконный отказ в перевозке семи пассажиров из Новосибирска в Москву из-за отсутствия мест на борту самолета. Еще один аналогичный штраф прокуратура наложила на авиаперевозчика 11 января. Он был связан с отказом S7 в перевозке семи пассажиров, которые в июле 2023 года собирались лететь из Москвы в Читу и Улан-Удэ.
О необходимости ввести в РФ законодательное регулирование овербукинга заявили тогда вице-президент российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин.
В октябре этого года Общероссийское объединение пассажиров (ООП) предложило ввести запрет на снятие с рейсов пассажиров с детьми и инвалидов при овербукинге, а пересадку на другой самолет сделать добровольной за компенсацию.
Такие инициативы направлены в комитет Госдумы по транспорту. В нижней палате парламента заявили, что готовы рассмотреть эти меры и обсудить корректировку действующего законодательства, чтобы отрегулировать овербукинг в авиаперевозках.