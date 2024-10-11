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Лимит «один заем в МФО в одни руки» будет действовать только для дорогих займов

В августе Центробанк объявил о старте реформ для рынка микрофинансовых организаций (МФО). В первую очередь будут реализованы меры, направленные на защиту граждан: введение нормы «один заем в руки до погашения», установление «периода охлаждения» и снижение предельной переплаты по потребительским займам, заявил в интервью «Известиям» директор департамента небанковского кредитования ЦБ Илья Кочетков.

Источник: РИА "Новости"

По лимиту выдач планируется, что запрет будет действовать только на наиболее дорогие займы МФО, по которым полная стоимость кредита (ПСК) превышает 100% годовых, рассказал он.

«Иметь два таких обязательства человек не сможет. Цель этой меры — оградить граждан от избыточной закредитованности. Если у человека уже есть один такой заем, то до момента его погашения ни одна МФО будет не вправе выдать ему второй дорогой заем. В то же время если у человека банковский кредит или заем с ПСК до 100%, запрет действовать не будет», — пояснил Илья Кочетков.

Кроме того, по его словам, планируется установить «период охлаждения» — три дня — между получением займов.

«Это делается для того, чтобы у заемщика была возможность более обдуманно и взвешенно подойти к своим обязательствам, а компании не смогли выдавать новые займы на погашение текущих долгов», — сообщил представитель Центробанка.

Имеется в виду, что после того, как человек погасил один заем, ни одна МФО не сможет выдать ему новый в течение трех дней.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»:

«МФО придется исключить практики, которые приводят к закредитованности граждан».