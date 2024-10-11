Лимит «один заем в МФО в одни руки» будет действовать только для дорогих займов

«Иметь два таких обязательства человек не сможет. Цель этой меры — оградить граждан от избыточной закредитованности. Если у человека уже есть один такой заем, то до момента его погашения ни одна МФО будет не вправе выдать ему второй дорогой заем. В то же время если у человека банковский кредит или заем с ПСК до 100%, запрет действовать не будет», — пояснил Илья Кочетков.