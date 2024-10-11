«Ламбумиз» объявила о плане провести IPO на Мосбирже в октябре

«Мы сохраняем планы по ежегодным темпам роста выручки в 20%, а впереди — большой инвестиционный проект развития, который позволит выйти на неосвоенный пока нами в полной мере объемный рынок асептической упаковки, что обеспечит рост выручки в кратных размерах», — сказал генеральный директор компании «Ламбумиз» Александр Абалаков. Он также отметил, что выход на публичный рынок позволит активизировать планы по M&A сделкам.