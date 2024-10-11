«Ламбумиз» объявила о плане провести IPO на Мосбирже в октябре

Производитель упаковки для молока и молочных продуктов «Ламбумиз» объявил о намерении в октябре провести IPO на Московской бирже. Об этом сообщается на сайте раскрытия информации.
В рамках IPO будут предложены акции дополнительного выпуска. Привлеченные средства производитель планирует направить на реализацию долгосрочной стратегии развития.
Размещение будет доступно для российских квалифицированных и неквалифицированных частных инвесторов, а также для институциональных инвесторов. Заявки на приобретение акций можно будет подать через ведущих российских брокеров.
«Мы сохраняем планы по ежегодным темпам роста выручки в 20%, а впереди — большой инвестиционный проект развития, который позволит выйти на неосвоенный пока нами в полной мере объемный рынок асептической упаковки, что обеспечит рост выручки в кратных размерах», — сказал генеральный директор компании «Ламбумиз» Александр Абалаков. Он также отметил, что выход на публичный рынок позволит активизировать планы по M&A сделкам.
В 2022—2023 годах компания заняла первое место по объему производства неасептической упаковки для молока и молочной продукции, в сегменте асептической упаковки она пока не представлена широко.
Асептическая упаковка подразумевает стерилизацию перед упаковкой, используется для продуктов с длительным сроком хранения (до 180 дней). Технология неасептической упаковки предполагает сначала упаковку, а затем стерилизацию или упаковку без стерилизации, используется для продуктов со сроком хранения до 30 дней.
«Ламбумиз» анонсировала план выхода на IPO в мае. В конце июня акционеры компании одобрили возможность обратиться к Мосбирже для листинга акций и приняли решение о проведении дробления обыкновенных акций в пропорции 1:40. Помимо этого, акционеры одобрили дополнительную эмиссию обыкновенных акций номинальной стоимостью ₽0,025 за бумагу.
В августе «Ламбумиз» утвердил новую дивидендную политику. Компания может направлять акционерам от 10% до 100% чистой прибыли по РСБУ. Дивиденды могут выплачивать по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев и по результатам отчетного года. Их размер будет зависеть от объема чистой прибыли, финансово-хозяйственных планов компании, структуры оборотных средств и долговой нагрузки эмитента на конец соответствующего периода.
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