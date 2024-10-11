Индийская рупия упала до исторического минимума на фоне ухода иностранцев

9 октября Резервный банк Индии (RBI) оставил ключевую процентную ставку без изменений на уровне 6,50%, как и ожидалось, однако сменил риторику на нейтральную вместо «ястребиной», что вызвало ожидания возможного снижения процентных ставок. Эксперты отмечают, что это изменение может оказать давление на валюту в условиях продолжающегося оттока капитала.