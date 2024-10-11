«Газпром» подает газ через Украину на ГИС «Суджа» в подтвержденном объеме

В мае 2022 года Украина прекратила прием для транзита газа через ГИС «Сохрановка», сославшись на то, что она находится под контролем российских сил (на территории ЛНР). В результате для транзита газа в Европу остался только один вход — ГИС «Суджа» в Курской области. «Газпром» заявил, что перенос всех объемов на «Суджу» технологически невозможен.