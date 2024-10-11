«“Газпром” осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС’Суджа», — 42,3 миллиона кубометров на 11 октября. Заявка на ГИС’Сохрановка’отклонена", — сказал он журналистам.
Сложившийся в текущем году максимум прокачки составляет 42,5 миллиона кубометров.
В мае 2022 года Украина прекратила прием для транзита газа через ГИС «Сохрановка», сославшись на то, что она находится под контролем российских сил (на территории ЛНР). В результате для транзита газа в Европу остался только один вход — ГИС «Суджа» в Курской области. «Газпром» заявил, что перенос всех объемов на «Суджу» технологически невозможен.
При этом транзитный договор «Газпрома» и Украины предполагает, что гарантированный ежесуточный объем прокачки (с обеих сторон) с 2021 года составляет 109,6 миллиона кубометров.
Подразделения ВСУ 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.
Маршрут поставок через газоизмерительную станцию «Суджа» в Курской области сейчас единственный для транзита газа из России через Украину в Европу. «Газпром» в прошлом году поставил по нему около 15 миллиардов кубометров, что составило 4,5% от общего потребления в ЕС.