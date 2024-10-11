Финский кредитор заявил о неожиданно быстром погашении долгов фирм России

«К концу 2022 года сумма снизилась до €420 млн, а к концу прошлого года осталось менее €100 млн. Погашение долгов произошло очень успешно, чему способствовало и наше эффективное управление рисками», — сказал Хаарасилта, хотя, по его словам, «в подобных ситуациях процесс взыскания долгов обычно затягивается».