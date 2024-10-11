ФАС проводит анализ цен на рыбную продукцию

Оно направило рыбодобывающим организациям и поставщикам запросы о предоставлении информации об объемах вылова и первичной переработке, сведений об упаковке, транспортировке, структуре себестоимости рыбной продукции, условиях и сроках ее хранения.
В анализ войдут цены на наиболее популярные виды рыбы, которые составляют значительную часть продуктовой корзины: минтай, треска, пикша, сельдь, горбуша.
Кроме того, ФАС России получила от торговых сетей информацию о ежемесячной динамике средневзвешенных закупочных и розничных цен на отдельные виды рыбы.
Полученные данные позволят ведомству сделать вывод о структуре ценообразования на рыбную продукцию.
9 октября председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко отмечала, что решения в рыбной отрасли должны приниматься осторожно, так как ассортимент рыбы однообразен, а цены на него растут. Она указала, что на прилавках магазинов выбор рыбы достаточно скудный, а цены на продукцию достаточно высокие, из-за чего она становится недоступной для многих граждан.
Ранее, 7 октября, глава Минсельхоза РФ Оксана Лут сообщила, что рост цен на красную икру в России в 2024 году связан с цикличным снижением вылова лососевых. Глава министерства отметила, что Минсельхоз проанализирует необходимость ограничения экспорта красной икры, поскольку, хоть она и не является социальным продуктом, но в первую очередь надо обеспечить ею своих потребителей.