ФАС проводит анализ цен на рыбную продукцию

Ранее, 7 октября, глава Минсельхоза РФ Оксана Лут сообщила, что рост цен на красную икру в России в 2024 году связан с цикличным снижением вылова лососевых. Глава министерства отметила, что Минсельхоз проанализирует необходимость ограничения экспорта красной икры, поскольку, хоть она и не является социальным продуктом, но в первую очередь надо обеспечить ею своих потребителей.