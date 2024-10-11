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ФАС проводит анализ цен на рыбную продукцию

ФАС проводит анализ цен на рыбную продукцию. Служба исследует всю товаропроводящую цепочку «от рыбака до прилавка». Об этом 11 октября сообщили в ведомстве.

Источник: Shutterstock

Оно направило рыбодобывающим организациям и поставщикам запросы о предоставлении информации об объемах вылова и первичной переработке, сведений об упаковке, транспортировке, структуре себестоимости рыбной продукции, условиях и сроках ее хранения.

В анализ войдут цены на наиболее популярные виды рыбы, которые составляют значительную часть продуктовой корзины: минтай, треска, пикша, сельдь, горбуша.

Кроме того, ФАС России получила от торговых сетей информацию о ежемесячной динамике средневзвешенных закупочных и розничных цен на отдельные виды рыбы.

Полученные данные позволят ведомству сделать вывод о структуре ценообразования на рыбную продукцию.

9 октября председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко отмечала, что решения в рыбной отрасли должны приниматься осторожно, так как ассортимент рыбы однообразен, а цены на него растут. Она указала, что на прилавках магазинов выбор рыбы достаточно скудный, а цены на продукцию достаточно высокие, из-за чего она становится недоступной для многих граждан.

Ранее, 7 октября, глава Минсельхоза РФ Оксана Лут сообщила, что рост цен на красную икру в России в 2024 году связан с цикличным снижением вылова лососевых. Глава министерства отметила, что Минсельхоз проанализирует необходимость ограничения экспорта красной икры, поскольку, хоть она и не является социальным продуктом, но в первую очередь надо обеспечить ею своих потребителей.