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Эксперты оценили спрос на ювелирные украшения на российских курортах

Средний прирост продаж украшений в курортных городах России в ходе летнего сезона в 2024 году составил 24%. Об этом рассказали специалисты Департамента анализа и прогнозирования ювелирной сети «585*ЗОЛОТОЙ» по результатам анализа результатов продаж в магазинах сети.

Источник: AP 2023

Как заявляют представители бренда, эта динамика в целом характерна для сезонов отпусков и свадеб. По мнению экспертов, приобретение украшений в курортных городах в этот период часто мотивировано желанием привезти значимый памятный подарок из отпуска.

Согласно статистике, наиболее популярной товарной категорией стали полновесные серебряные цепи с плетением «Бисмарк» и «Двойной ромб», а также облегченные цепи из золота ажурных плетений. Вторыми по популярности стали полновесные и облегченные браслеты с алмазной гранью и модели с плетением «Тройной ромб» и «Бисмарк».

Большой популярностью в курортных городах России летом также пользовались кольца, в частности, обручальные и помолвочные. Эта категория ювелирных украшений оказалась наиболее популярной в Ростове-на-Дону, Сочи и Краснодаре. Прирост продаж обручальных колец в курортных городах за летний сезон составил 64%. Такие показатели могут объясняться тем, что многие пары намеренно организовывают поездку на юг, чтобы сделать предложение руки и сердца или провести свадебную церемонию. Самыми востребованными среди жителей и гостей городов-курортов стали минималистичные гладкие модели шириной от 2 до 5 мм.

По словам экспертов, самые высокие продажи за летний период продемонстрировали Ростов-на-Дону (средний чек 14 047 ₽), Сочи (средний чек 16 673 ₽), Краснодар (13 259 ₽), Таганрог (13 702 ₽) и Ставрополь (11 880 ₽). Самый высокий сезонный прирост продаж относительно зимнего периода отмечен в Ейске и Анапе со значениями +149% и +144% соответственно. В тройку лидеров также входит Геленджик с самым высоким средним чеком среди курортных городов (17 140 ₽) и приростом продаж +145%.