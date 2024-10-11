Эксперты оценили спрос на ювелирные украшения на российских курортах

Большой популярностью в курортных городах России летом также пользовались кольца, в частности, обручальные и помолвочные. Эта категория ювелирных украшений оказалась наиболее популярной в Ростове-на-Дону, Сочи и Краснодаре. Прирост продаж обручальных колец в курортных городах за летний сезон составил 64%. Такие показатели могут объясняться тем, что многие пары намеренно организовывают поездку на юг, чтобы сделать предложение руки и сердца или провести свадебную церемонию. Самыми востребованными среди жителей и гостей городов-курортов стали минималистичные гладкие модели шириной от 2 до 5 мм.