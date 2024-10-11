Экономист назвал нестандартный способ ограничить кредитование

Он напомнил, что потребкредитование остается эффективным рыночным инструментом, который позволяет людям закрывать текущие потребности. Такие кредиты хорошо и быстро выплачивают работающие взрослые граждане, отдающие себе отчет, сколько и на какой срок занимают у банка.