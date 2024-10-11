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Экономист назвал нестандартный способ ограничить кредитование

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Предложение ограничить число выданных россиянам кредитов не изменит ситуацию с неплатежами к лучшему — банкам просто нужно правильно выбирать заемщиков, рассказал агентству «Прайм» доцент кафедры логистики Финансового университета при правительстве РФ Денис Жильцов.

Источник: РИА "Новости"

Он напомнил, что потребкредитование остается эффективным рыночным инструментом, который позволяет людям закрывать текущие потребности. Такие кредиты хорошо и быстро выплачивают работающие взрослые граждане, отдающие себе отчет, сколько и на какой срок занимают у банка.

«Но есть отдельные категории граждан, которым потребительские кредиты выдавать необходимо крайне осторожно, например, студенчество или неработающие пенсионеры, злостные неплательщики налогов и штрафов, услуг ЖКХ», — считает он.

Банкам, экспертам и регулятору следует тщательно продумать критерии «идеального заемщика» и ограничивать не всех, а лишь тех, кто с большой вероятностью не сможет платить. Таким людям вовсе не следует давать кредит, заключил Жильцов.