Джим Роджерс оценил последствия для доллара при победе Трампа или Харрис

Американский инвестор, владелец Rogers Holdings Джим Роджерс считает, что ни Камала Харрис, ни Дональд Трамп не заинтересованы в решении проблемы госдолга США, который в свою очередь влияет на курс доллара. Об этом Роджерс заявил в интервью телеканалу РБК, отвечая на вопрос, как потенциальная победа Камалы Харрис или Дональда Трампа на следующих выборах в США повлияет на доллар. Интервью выйдет на телеканале РБК в программе «Рынки. Итоги» сегодня в 21:05 мск.
«Они оба способствовали росту долгов. Поэтому я не вижу, чтобы кто-то из них решил экономические проблемы США. Более того, они, скорее всего, усугубят эти проблемы», — сказал Джим Роджерс.
Госдолг США — это объем задолженности федерального правительства США перед кредиторами. Такими кредиторами могут выступать как частные лица, например граждане или иностранные инвесторы, так и государства или крупные фонды. США берет средства в долг, чтобы покрыть дефицит бюджета, который наблюдается уже более 20 лет.
По данным американского Минфина, на 9 октября госдолг США составлял $35,69 трлн. Отметку в $35 трлн он впервые превысил в конце июля этого года. За 2024 финансовый год (с 1 октября 2023 года по 30 сентября 2024 года) госдолг страны вырос на $2,3 трлн.
Джим Роджерс в интервью сказал, что переживает по поводу будущего доллара из-за «огромных долгов» США.
«У Америки огромные долги повсюду. Поэтому я беспокоюсь о будущем доллара США. Надеюсь, что в ближайшие месяцы, недели или годы доллар будет продолжать расти. Но если это произойдет, я планирую продать свои доллары из-за огромного долга США», — сказал Роджерс.
Он повторил, что по-прежнему держит «много» долларов, поскольку многие люди продолжают воспринимать их как «тихую гавань», хотя на самом деле это уже не так. Ранее Джим Роджерс говорил, что при возникновении серьезных проблем люди начнут скупать доллары в качестве защитного актива, из-за чего его курс пойдет вверх. Инвестор выразил надежду, что окажется достаточно умен, чтобы продать доллар по высокой цене. Но при этом Роджерс до сих пор не знает, куда вложит средства после продажи долларов.
По словам Джима Роджерса, история показывает, что когда валюта страны теряет международный статус, экономика этой страны идет на спад. Инвестор посчитал, что-то же самое может произойти с США, когда доллар утратит свой статус. «Пока доллар сохраняет свою силу, но мы приближаемся к потере этого статуса из-за огромного долга. И никто не решает эту проблему», — предупредил Роджерс.
Президентские выборы в США пройдут 5 ноября 2024 года. Первоначально о выдвижении от демократов объявил действующий глава государства Джо Байден, но 21 июля он снял свою кандидатуру и поддержал вице-президента Камалу Харрис. От Республиканской партии выдвинулся его предшественник Дональд Трамп.
На митинге в Пенсильвании в августе Дональд Трамп заявил, что в случае победы на выборах намерен погасить госдолг страны. «Мы собираемся погасить долг нашей страны. Эта страна должна $35 трлн, но это может быстро сойти на нет», — сказал Трамп.
19 января 2023 года госдолг США достиг потолка, который установили в последний раз в 2021 году на уровне $31,4 трлн. Президент США Джо Байден и республиканец, на тот момент спикер палаты представителей, Кевин Маккарти в 2023 году работали над соглашением о приостановке действия потолка государственного долга до 1 января 2025 года и достигли компромисса. Байден подписал соглашение в начале июня 2023 года. Таким образом фактически Минфин США получил право до 2025 года занимать столько денег, сколько ему необходимо, а проблему госдолга придется решать следующему президенту США.