Джим Роджерс оценил последствия для доллара при победе Трампа или Харрис

Он повторил, что по-прежнему держит «много» долларов, поскольку многие люди продолжают воспринимать их как «тихую гавань», хотя на самом деле это уже не так. Ранее Джим Роджерс говорил, что при возникновении серьезных проблем люди начнут скупать доллары в качестве защитного актива, из-за чего его курс пойдет вверх. Инвестор выразил надежду, что окажется достаточно умен, чтобы продать доллар по высокой цене. Но при этом Роджерс до сих пор не знает, куда вложит средства после продажи долларов.