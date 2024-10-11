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До 20% выданных МФО займов граждане тратят на ставки на спорт и в онлайн-казино

На основе анализа фактических трат по банковским картам нескольких миллионов клиентов микрофинансовых организаций (МФО) в Центробанке сделали вывод, что на ставки на спорт, в онлайн-казино и т. п. расходуется до 20% суммы выданных займов. Об этом рассказал в интервью «Известиям» глава департамента небанковского кредитования ЦБ Илья Кочетков.

Источник: Freepik

«При этом у некоторых компаний доля таких займов может существенно превышать среднее значение, а отдельные клиенты тратят на эти цели все средства, которые одолжили в МФО», — подчеркнул он.

По статистике, в прошлом году россияне заняли у микрофинансистов более 1 трлн рублей.

Ранее регулятор отмечал, что у достаточно большой категории заемщиков МФО основными статьями расходования средств стали погашения ставки на спорт и тому подобное. И аппетиты таких заемщиков постоянно растут, как правило, они не справляются с обслуживанием долга, указывал Центробанк.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»:

«МФО придется исключить практики, которые приводят к закредитованности граждан».