До 20% выданных МФО займов граждане тратят на ставки на спорт и в онлайн-казино

«При этом у некоторых компаний доля таких займов может существенно превышать среднее значение, а отдельные клиенты тратят на эти цели все средства, которые одолжили в МФО», — подчеркнул он.
По статистике, в прошлом году россияне заняли у микрофинансистов более 1 трлн рублей.
Ранее регулятор отмечал, что у достаточно большой категории заемщиков МФО основными статьями расходования средств стали погашения ставки на спорт и тому подобное. И аппетиты таких заемщиков постоянно растут, как правило, они не справляются с обслуживанием долга, указывал Центробанк.
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«МФО придется исключить практики, которые приводят к закредитованности граждан».