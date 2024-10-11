До 20% выданных МФО займов граждане тратят на ставки на спорт и в онлайн-казино

На основе анализа фактических трат по банковским картам нескольких миллионов клиентов микрофинансовых организаций (МФО) в Центробанке сделали вывод, что на ставки на спорт, в онлайн-казино и т. п. расходуется до 20% суммы выданных займов. Об этом рассказал в интервью «Известиям» глава департамента небанковского кредитования ЦБ Илья Кочетков.