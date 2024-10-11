Дивидендный гэп «Газпром нефти», рубль и цены на нефть: дайджест

Дивидендный гэп «Газпром нефти»
В пятницу, 11 октября, последний день для покупки акций «Газпром нефти» под дивиденды. По итогам первого полугодия 2024 года акционеры получат по ₽51,96 на бумагу (доходность по ценам 11 октября — 7,4%).
В понедельник, 14 октября, бумаги начнут торги с падения из-за дивидендного гэпа. По оценкам «Альфа-Инвестиций», он может составить около 6,3%.
«Учитывая историческую статистику и прогнозы будущих дивидендов, можно предположить, что текущий дивидендный гэп акций “Газпром нефти” может закрыться в течение месяца. Этот процесс может ускориться на фоне роста цен на нефть или ослабления рубля», — указали аналитики.
По их мнению, покупка акций для получения дивидендов может оказаться выгодной стратегией: инвестор получит выплаты, а стоимость акций быстро восстановится после просадки. С другой стороны, аналитики считают, что можно увеличить позицию и уже после выплаты дивидендов, рассчитывая на скорое восстановление котировок.
Аналитик «Цифра брокера» Иван Ефанов в конце сентября прогнозировал, что дивиденды за весь 2024 год могут быть на уровне ₽108 за акцию, что по текущим дает 15,4% дивдоходности.
Рубль
Курс юаня на Мосбирже во второй половине дня начал падать, по итогам торгов валютная пара подешевела на 1,22%, до ₽13,51.
Эксперт «БКС Мир Инвестиций» Михаил Зельцер назвал несколько причин снижения курса после сильного падения в предыдущие дни:
- технические факторы;
- истечение 12 октября срока действия лицензии OFAC США на сворачивание операций с Мосбиржей и НКЦ;
- операции ЦБ на рынке.
Утром 10 октября руководитель направления инвестиционного консультирования «Алор Брокер» Алексей Антонов отмечал, что с учетом накопившейся перекупленности рубль может коррекционно укрепиться ближе к отметке ₽13 за юань.
При этом аналитики проекта «Мои Инвестиции» считают, что снижение юаня на торгах в четверг не обязательно означает завершение тренда на ослабление рубля. «Разворота мы определенно ждем, но скорее позже», — добавили они.
В УК «Первая» также с осторожностью смотрят на перспективы роста российской валюты.
«В октябре чистые продажи валюты Банком России и Минфином вырастут с ₽0,2 млрд до ₽5,3 млрд в день, что частично компенсирует снижение цен на нефть, однако сохранение тенденции падения рубля более вероятно», — считает старший портфельный управляющий УК «Первая» Яковлев Яков. Он пояснил, что сентябрьское падение цен на нефть, учитывая лаги в расчетах в один-два месяца, в ближайшем будущем будет оказывать негативное влияние на курс рубля.
Тем временем официальный курс доллара ЦБ на 11 октября впервые с октября 2024 года превысил ₽97.
Цены на нефть
По итогам торгов в четверг, 10 октября, фьючерсы на нефть Brent с поставкой в декабре на лондонской бирже ICE выросли на 3,68%, до $79,4 за баррель. Котировки подскочили на фоне резкого роста спроса на топливо после того, как на Флориду обрушился ураган «Милтон». Кроме того, на рынке все еще присутствуют опасения эскалации конфликта на Ближнем Востоке.
«Инвесторы оценивают, как ущерб от урагана может повлиять на экономику США и спрос на топливо», — сказал ранее глава отдела NS Trading в Nissan Securities Хироюки Кикукава.
При этом он добавил, что основное беспокойство среди инвесторов вызывает вопрос о том, ударит ли Израиль по нефтяным объектам Ирана.
Утром в пятницу цены в моменте снизились на 0,26%, до $79,19 за баррель.
Аналитики УК «Первая» ожидают, что в четвертом квартале фундаментальные факторы поддержат цены нефти Brent в диапазоне $75−85 за баррель с возможностью превышения данного диапазона, если эскалация обстановки на Ближнем Востоке затронет нефтедобывающую инфраструктуру или транспортные пути.
Дальнейшее усиление геополитической напряженности может подтолкнуть котировки Brent к росту в направлении $90−100 за баррель и выше, полагают аналитики «Цифра Брокер». Но если острота конфликта ослабнет, то цены на нефть могут вернуться в диапазон $60−70 за баррель.
Курсы валют
Наиболее выгодные курсы валют в обменниках Москвы на 08:20 мск по данным сервисов «Банки.ру» и «Рынок наличной валюты» от РБК:
Самые дешевые наличные доллары можно купить:
- Норвик Банк (ст. м. «Маяковская», «Павелецкая», «Баррикадная»): купить доллары можно по ₽96,5, продать — по ₽95,3;
- Солид Банк (ст. м. «Беговая»): купить доллары можно по ₽96,5, продать — по ₽96.
Самые дешевые евро:
- Совкомбанк (адреса офисов можно уточнить на сайте банка): купить евро можно по ₽105,6, продать — по ₽103,3;
- Банк «Синара» (ст. м. «Китай-Город»): купить евро можно по ₽106, продать — по ₽100.
Самые дешевые юани:
- Цифра банк (ст. м. «Выставочная», «Деловой центр»): купить юани можно по ₽14,38, продать — по ₽13,3;
- Трансстройбанк (адреса офисов можно уточнить на сайте банка): купить юани можно по ₽14,4, продать — по ₽13,7.
Корпоративные события
«Аэрофлот». публикация операционных результатов за сентябрь 2024 года.
Последний день для покупки акций под дивиденды.
Доходность указана по цене закрытия торгов 10 октября.
«Газпром нефть». Дивиденды на каждую акцию — ₽51,96. Дата выплаты — 25 октября. Доходность — 7,4%.
Дивидендный гэп.
Доходность указана по цене закрытия торгов 10 октября.
Novabev Group. Дивиденды на каждую акцию — ₽12,5. Дата выплаты — 25 октября. Доходность — 1,9%.
НОВАТЭК. Дивиденды на каждую акцию — ₽35,5. Дата выплаты — 25 октября. Доходность — 3,6%.
«Селигдар». Дивиденды на каждую акцию — ₽4. Дата выплаты — 25 октября. Доходность — 7%.
Другие важные события
В России пройдет встреча министров финансов и управляющих центральными банками стран БРИКС с участием представителей новых стран-членов. Заседание проведут министр финансов РФ Антон Силуанов и председатель Банка России Эльвира Набиуллина.
Россия: индекс потребительских цен в годовом выражении — за сентябрь — 19:00 мск.
Гонконг: национальный выходной. Биржи закрыты.
Великобритания: объем промышленного производство за август — 09:00 мск.
Великобритания: ВВП за август — 09:00 мск.
Германия: индекс потребительских цен за сентябрь — 09:00 мск.
США: индекс цен производителей за сентябрь — 15:30 мск.
США: индекс потребительского доверия Университета Мичигана, предварительные данные за октябрь — 17:00 мск.
США: число активных буровых установок от Baker Hughes — 20:00 мск.
Как завершилась предыдущая торговая сессия
Индекс Мосбиржи: 2761,54 (+0,46%).
Индекс РТС: 894,64 (+0,16%).
S&P 500: 5780,1 (-0,21%).
Dow Jones Industrial Average: 42 454,12 (-0,14%).
NASDAQ Composite: 18 282,05 (-0,05%).