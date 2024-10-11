Дивидендный гэп «Газпром нефти», рубль и цены на нефть: дайджест

По итогам торгов в четверг, 10 октября, фьючерсы на нефть Brent с поставкой в декабре на лондонской бирже ICE выросли на 3,68%, до $79,4 за баррель. Котировки подскочили на фоне резкого роста спроса на топливо после того, как на Флориду обрушился ураган «Милтон». Кроме того, на рынке все еще присутствуют опасения эскалации конфликта на Ближнем Востоке.