ЦБ даст банкам не больше часа для внесения данных о мошенниках в базы

Банк России также установил порядок предоставления банками данных о возможных мошеннических операциях, в том числе для информационного обмена с правоохранительными органами. При запросе ЦБ банк должен будет установить, совершалась ли операция без добровольного согласия клиента или нет, и в течение одного рабочего дня ответить регулятору, является ли такой перевод мошенническим. «Этот подход очень важен в случае, когда пострадавший не стал обращаться в свой банк и сразу подал заявление в полицию», — говорится в сообщении ЦБ.