Брокерам одобрили сделки второго этапа обмена активов россиян с Западом

Первый этап обмена заблокированными активами по 844-му указу президента для российских инвесторов стартовал 25 марта и завершился 12 августа. В нем приняли участие более 700 тыс. частных инвесторов, и по его итогам «Инвестпалате» удалось продать иностранным инвесторам активы на ₽8,1 млрд, что составило почти четверть от объема, который ранее был заявлен к обмену россиянами (₽35,3 млрд). В пул лотов, которые были предложены иностранным покупателям, вошли наиболее популярные среди российских розничных инвесторов бумаги иностранных компаний, включая акции Alphabet, Tesla и Microsoft. Всего на акции и депозитарные расписки иностранных эмитентов пришлось около 60% пула, на паи инвестиционных фондов (ETF) на иностранные акции — около 40%.