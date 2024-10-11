Брокерам одобрили сделки второго этапа обмена активов россиян с Западом

В первой половине дня 11 октября несколько крупных брокеров получили от организатора обмена активами — «Инвестиционной палаты» — архивы со сделками, по которым был получен акцепт (одобрение). Аналогичная процедура рассылки акцептованных сделок в августе предшествовала сообщению от «Инвестпалаты» о том, что первый раунд обмена состоялся.
Это официально подтвердили «РБК Инвестициям» в пресс-службах «Цифра Брокера», БКС, «Риком-Траста» и управляющей компании «Первая». «Второй раунд выкупа состоялся, средства уже начали поступать на счета клиентов. По нашим данным, объем выкупа во втором раунде меньше, чем был в первом», — отметили в пресс-службе «Финама». «РБК Инвестиции» также направили запросы в Банк России, Минфин и саму «Инвестпалату».
В начале сентября «Инвестпалата» объявила параметры второго этапа обмена активами. В рамках нового этапа инвесторы не подавали новые заявки на продажу бумаг, однако они могли снять ранее поданные неисполненные поручения. Отказаться от участия в процедуре россияне могли в период со 2 по 13 сентября. Сроки для подачи заявок на покупку активов со стороны нерезидентов продлевались организатором три раза. В итоге заявки принимались от нерезидентов вплоть до 9 октября, а срок завершения расчетов в рамках второго этапа сдвинулся на 11 октября.
Ранее замглавы Минфина Иван Чебесков говорил «Известиям», что от иностранных инвесторов начали поступать новые заявки на обмен активами. Тогда замгендиректора по брокерскому бизнесу финансовой группы «Финам» Дмитрий Леснов отмечал, они приходят преимущественно из дружественных стран. В издании также отмечали, что сроки расчетов по сделкам в рамках второго раунда могут быть продлены.
Первый этап обмена заблокированными активами по 844-му указу президента для российских инвесторов стартовал 25 марта и завершился 12 августа. В нем приняли участие более 700 тыс. частных инвесторов, и по его итогам «Инвестпалате» удалось продать иностранным инвесторам активы на ₽8,1 млрд, что составило почти четверть от объема, который ранее был заявлен к обмену россиянами (₽35,3 млрд). В пул лотов, которые были предложены иностранным покупателям, вошли наиболее популярные среди российских розничных инвесторов бумаги иностранных компаний, включая акции Alphabet, Tesla и Microsoft. Всего на акции и депозитарные расписки иностранных эмитентов пришлось около 60% пула, на паи инвестиционных фондов (ETF) на иностранные акции — около 40%.
В Минфине оценили результаты первого этапа обмена как неплохие, отметив при этом, что ожидали большего. Чебесков при этом указал, что со стороны иностранных покупателей был «огромный интерес», однако иностранные регуляторы «пугали» западных инвесторов, мешая активно участвовать в процедуре.