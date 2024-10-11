Байден оценил ущерб от урагана «Милтон» в $50 млрд

«Выступая перед прессой в Белом доме, президент Джо Байден заявил в пятницу, что, по оценкам экспертов, ураган “Милтон” нанес ущерб примерно в $50 млрд», — пишет The Guardian.
До этого, 9 октября, издание Reuters писало, что ураган «Милтон» может привести к убыткам мировой отрасли страхования в размере до $100 млрд, что может спровоцировать рост цен на перестрахование в 2025 году.
Ураган «Милтон» достиг побережья штата Флорида вечером 9 октября. Уточнялось, что из-за его продвижения по суше 1,5 млн человек остались без электричества. Тогда же сообщалось, что около 14 млн человек находятся в зоне риска. Были зафиксированы первые жертвы в округе Сент-Люси на восточном побережье штата. По данным телеканала ABC News, во время стихии погибли по меньшей мере 16 человек.
10 октября «Милтон» осушил залив Тампа. Также ураган выгнал из привычной среды обитания крокодилов, которые начали появляться на улицах и участках частных домов разных городов Флориды. Соответствующие кадры стали распространять местные жители.
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что «Милтон» может стать одним из самых разрушительных в истории. Он будет мощнее урагана «Иван Грозный» 2004 года и урагана «Катрина» 2005 года. Синоптик Татьяна Позднякова спрогнозировала, что ураган может добраться до Мурманской области.