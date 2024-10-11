Байден оценил ущерб от урагана «Милтон» в $50 млрд

Ураган «Милтон» достиг побережья штата Флорида вечером 9 октября. Уточнялось, что из-за его продвижения по суше 1,5 млн человек остались без электричества. Тогда же сообщалось, что около 14 млн человек находятся в зоне риска. Были зафиксированы первые жертвы в округе Сент-Люси на восточном побережье штата. По данным телеканала ABC News, во время стихии погибли по меньшей мере 16 человек.