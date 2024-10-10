Власти Москвы спрогнозировали, когда средняя зарплата превысит ₽200 тыс

В июле Росстат оценил среднемесячную номинальную начисленную зарплату в целом по России в 85 тыс. руб., что на 20% больше показателя за аналогичный период 2023 года. При этом в Москве она составляет около 153 тыс. руб., на Чукотке — 181 тыс. руб., а в Ингушетии — менее 34 тыс. руб.