Верховный суд запретил страховать кредиты без согласия заемщика

Поводом стало дело жителя Екатеринбурга, который взял потребительский кредит почти на 2 миллиона рублей. Одновременно ему оформили полис добровольного страхования заемщика от несчастных случаев за 156 тысяч рублей. Позднее он попытался отказаться от полиса и вернуть деньги, но банк отказал. Тогда он добился отмены через финансового уполномоченного, но банк пошел в суд и спор в итоге дошел до Верховного суда РФ.