В Испании считают, что ЕС стоит продолжать диалог по тарифам на электромобили

«Нам нужно продолжать переговоры [с Пекином] и оставлять открытыми все пути для диалога, чтобы найти решение, которое устроит обе стороны», — заявил он в интервью агентству Bloomberg. По оценкам Куэрпо, ЕС следует выработать такой механизм, который, с одной стороны, «защитил бы развитие ключевых стратегических секторов» экономики сообщества, а с другой — не носил бы исключительно протекционистский характер. Политик назвал ЕС «открытой экономикой» и отметил, что Брюссель должен «следовать собственным путем» в вопросе введения импортных пошлин, предоставляя поле для справедливой конкуренции компаний, в том числе из других стран.