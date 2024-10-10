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В Испании считают, что ЕС стоит продолжать диалог по тарифам на электромобили

Следует выработать механизм, который «защитил бы развитие ключевых стратегических секторов» экономики сообщества, считает министр экономических дел страны Карлос Куэрпо.

Источник: Reuters

НЬЮ-ЙОРК, 10 октября. /ТАСС/. ЕС необходимо продолжать переговоры с КНР по вопросу введения тарифов на ввоз электромобилей из этой страны. Такое мнение выразил министр экономических дел Испании Карлос Куэрпо.

«Нам нужно продолжать переговоры [с Пекином] и оставлять открытыми все пути для диалога, чтобы найти решение, которое устроит обе стороны», — заявил он в интервью агентству Bloomberg. По оценкам Куэрпо, ЕС следует выработать такой механизм, который, с одной стороны, «защитил бы развитие ключевых стратегических секторов» экономики сообщества, а с другой — не носил бы исключительно протекционистский характер. Политик назвал ЕС «открытой экономикой» и отметил, что Брюссель должен «следовать собственным путем» в вопросе введения импортных пошлин, предоставляя поле для справедливой конкуренции компаний, в том числе из других стран.

По словам Куэрпо, Испания изначально поддерживала Еврокомиссию (ЕК) в инициативе введения пошлин на китайские электромобили, однако сейчас ЕС необходимо «оставаться конструктивным» и продолжать обсуждение ситуации с производителями электрокаров из КНР и властями этой страны.

4 октября страны ЕС в ходе голосования поддержали решение ЕК о введении импортных пошлин на китайские электромобили. При этом, по информации источников агентства AFP, только 10 из 27 стран сообщества проголосовали за инициативу Еврокомиссии, включая Францию и Италию. Германия, Венгрия, Словакия, Словения и Мальта выступили против, опасаясь полномасштабной торговой войны с Пекином, еще 12 государств, включая Испанию, воздержались. В то же время в своем заявлении Еврокомиссия отметила, что намерена «продолжать добиваться урегулирования этой проблемы с КНР в рамках ВТО».

Временные пошлины против китайских электромобилей Еврокомиссия ввела 4 июля, их действие было продлено в августе. Их реальный размер для различных китайских компаний варьируется в интервале от 17% до 36,3%. Только на продукцию американской компании Tesla, изготавливающуюся в Китае, Еврокомиссия в исключительном порядке снизила пошлины до 9%. Китай сразу расценил это решение как акт протекционизма.

КНР уже опротестовала данное решение во Всемирной торговой организации (ВТО), направив запрос на проведение консультаций с Европейским союзом. Запрос формально инициирует торговый спор в рамках ВТО. Этот механизм дает возможность сторонам провести переговоры и попытаться найти решение, не прибегая к арбитражу. Если в течение 60 дней не будет найдено решение, то инициатор спора может запросить арбитраж в рамках ВТО.