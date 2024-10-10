В Испании считают, что ЕС стоит продолжать диалог по тарифам на электромобили

НЬЮ-ЙОРК, 10 октября. /ТАСС/. ЕС необходимо продолжать переговоры с КНР по вопросу введения тарифов на ввоз электромобилей из этой страны. Такое мнение выразил министр экономических дел Испании Карлос Куэрпо.
«Нам нужно продолжать переговоры [с Пекином] и оставлять открытыми все пути для диалога, чтобы найти решение, которое устроит обе стороны», — заявил он в интервью агентству Bloomberg. По оценкам Куэрпо, ЕС следует выработать такой механизм, который, с одной стороны, «защитил бы развитие ключевых стратегических секторов» экономики сообщества, а с другой — не носил бы исключительно протекционистский характер. Политик назвал ЕС «открытой экономикой» и отметил, что Брюссель должен «следовать собственным путем» в вопросе введения импортных пошлин, предоставляя поле для справедливой конкуренции компаний, в том числе из других стран.
По словам Куэрпо, Испания изначально поддерживала Еврокомиссию (ЕК) в инициативе введения пошлин на китайские электромобили, однако сейчас ЕС необходимо «оставаться конструктивным» и продолжать обсуждение ситуации с производителями электрокаров из КНР и властями этой страны.
4 октября страны ЕС в ходе голосования поддержали решение ЕК о введении импортных пошлин на китайские электромобили. При этом, по информации источников агентства AFP, только 10 из 27 стран сообщества проголосовали за инициативу Еврокомиссии, включая Францию и Италию. Германия, Венгрия, Словакия, Словения и Мальта выступили против, опасаясь полномасштабной торговой войны с Пекином, еще 12 государств, включая Испанию, воздержались. В то же время в своем заявлении Еврокомиссия отметила, что намерена «продолжать добиваться урегулирования этой проблемы с КНР в рамках ВТО».
Временные пошлины против китайских электромобилей Еврокомиссия ввела 4 июля, их действие было продлено в августе. Их реальный размер для различных китайских компаний варьируется в интервале от 17% до 36,3%. Только на продукцию американской компании Tesla, изготавливающуюся в Китае, Еврокомиссия в исключительном порядке снизила пошлины до 9%. Китай сразу расценил это решение как акт протекционизма.
КНР уже опротестовала данное решение во Всемирной торговой организации (ВТО), направив запрос на проведение консультаций с Европейским союзом. Запрос формально инициирует торговый спор в рамках ВТО. Этот механизм дает возможность сторонам провести переговоры и попытаться найти решение, не прибегая к арбитражу. Если в течение 60 дней не будет найдено решение, то инициатор спора может запросить арбитраж в рамках ВТО.