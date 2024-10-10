В диапазоне комфорта: в РФ выделят радиочастоты для Wi-Fi в самолетах, кораблях и поездах

— Я регулярно летаю самолетами на Дальний Восток. И очень неудобно, когда ты долго находишься в полете без связи. Почему в зарубежных авиакомпаниях это уже работает, а у нас еще нет? Поэтому я обратился в Минцифры и Минтранс, чтобы этот вопрос был урегулирован. Понятно, что есть санкции, всевозможные ограничения, но мы должны стремиться к тому, чтобы решить этот вопрос, — пояснил депутат.