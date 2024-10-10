Силуанов заявил об опережении объема ВВП стран БРИКС показателей G7

«Мы видим, что доля стран БРИКС в мировой экономике увеличивается и по объему ВВП наше сообщество уже опережает “большую семерку”», — заявил министр финансов.
Силуанов уточнил, что даже если к объединению БРИКС не будут присоединяться новые члены, то их доля в мировой экономике всё равно будет безостановочно расти. На это, по его словам, указывает текущая динамика развития.
Ранее, 25 сентября, президент РФ Владимир Путин заявил, что вклад БРИКС в мировую экономику превышает показатели «большой семерки». Также он добавил, что происходит выстраивание новой системы взаимоотношений, где главные роли будут занимать страны Глобального Юга, к которым относятся участники БРИКС.
БРИКС — межгосударственное объединение, которое было основано в 2006 году. Первоначально в него вошли Бразилия, Россия, Индия и Китай. Позже к нему присоединилась Южно-Африканская Республика, а с 2024 года ― Египет, Иран, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Саудовская Аравия и Эфиопия.