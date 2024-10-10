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Силуанов заявил о привлеченных в ПДС средствах на сумму около 80 млрд рублей

С начала года объем привлеченных в программу долгосрочных сбережений достиг примерно 80 млрд рублей. Об этом сообщил 9 октября министр финансов РФ Антон Силуанов в интервью телеканалу RT Arabic.

Источник: РИА "Новости"

«На сегодня люди вложили свои ресурсы и деньги в программу долгосрочных сбережений. Объем, который составляет уже сегодня около 80 млрд рублей. Можно сказать, что мы стартовали с нуля, а сейчас уже 80 млрд рублей», — подчеркнул российский министр.

Кроме того, Силуанов сообщил, что министерство финансов России не ждет существенных доходов бюджета от майнинга. По его словам, осенью будет принято соответствующее законодательное решение о налогообложении майнинга.

«Тогда будут уже и доходы. Но дело не в этом. Дело в том, что результат майнинга — это криптовалюта, по закону является средством платежа, в том числе с нашими иностранными торговыми партнерами», — отметил Силуанов.

Министр финансов России добавил, что принято решение о возможности использования цифровых финансовых активов, в том числе и иностранных, для расчетов за товары.

Ранее, 22 августа, сообщалось, что с начала года в России заключено более 1 млн договоров по программе долгосрочных сбережений. При этом менее чем за три месяца было подписано свыше 500 тыс. новых договоров, отметили в Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов.

Как сообщалось 8 августа, в программу долгосрочных сбережений готов вложиться каждый седьмой россиянин (14%). Это следует из опроса, проведенного Национальной ассоциацией негосударственных пенсионных фондов совместно с Минфином.

Программа долгосрочных сбережений — это добровольный сберегательный продукт для россиян от 18 лет. Она начала работать с января 2024 года. Россияне могут перевести пенсионные накопления, сформированные с 2002 по 2014 год, если они есть. Предусмотрен и налоговый вычет до 52 тыс. в год.