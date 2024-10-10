Силуанов заявил о привлеченных в ПДС средствах на сумму около 80 млрд рублей

Программа долгосрочных сбережений — это добровольный сберегательный продукт для россиян от 18 лет. Она начала работать с января 2024 года. Россияне могут перевести пенсионные накопления, сформированные с 2002 по 2014 год, если они есть. Предусмотрен и налоговый вычет до 52 тыс. в год.