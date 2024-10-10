Рыбопромышленники назвали самые популярные виды рыбы у россиян

Зверев подтвердил, что цены на горбушу в этом году выросли. «Это связано с 20-летним минимумом по добыче этой рыбы. К 6 октября добыто 136 тысяч тонн — в 3,5 раза меньше, чем в рекордном 2023 году, когда цены на горбушу упали до двухлетнего минимума в 140 рублей», — сказал он.