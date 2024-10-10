Путь красоты: доля российских брендов косметики на рынке выросла вдвое

Ассоциация производителей, в том числе косметики, «Русбренд» фиксирует схожую динамику по росту доли отечественных брендов на рынке, сказал «Известиям» ее исполнительный директор Алексей Поповичев. С 2022 года резко сократились в РФ поставки иностранной продукции, поэтому люди начали пробовать отечественную косметику, которая доминирует в низком и среднем ценовых сегментах. Между тем на рынке до сих пор превалируют продажи иностранной косметики, отметил он. Это неслучайно: россияне чаще выбирают продукцию международных брендов из-за ее качества. Более того, иностранные корпорации годами инвестировали в свое продвижение, позволяя покупателям лучше узнать торговую марку.