Прокачка российской нефти в ЕС осталась стабильной

По их сведениям, в июле через Украину в страны ЕС — Венгрию, Словакию и Чехию — было транспортировано 1,1 миллиона тонн нефти, в августе — около 770 тысяч тонн. Эти показатели превышают объемы июня, когда перекачка составила приблизительно 540 тысяч тонн, и мая — 768 тысяч тонн.