Прокачка российской нефти в ЕС осталась стабильной

По их сведениям, в июле через Украину в страны ЕС — Венгрию, Словакию и Чехию — было транспортировано 1,1 миллиона тонн нефти, в августе — около 770 тысяч тонн. Эти показатели превышают объемы июня, когда перекачка составила приблизительно 540 тысяч тонн, и мая — 768 тысяч тонн.
Крупнейшим поставщиком стала компания «Татнефть»: в июле она обеспечила 61% общего объема перекачки нефти в ЕС, а в августе — 63%. В частности, «Татнефть» сыграла ключевую роль в экспорте в Венгрию и Словакию, достигнув в июле 86% и 91% соответственно, а в августе — 47% и 84%.
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