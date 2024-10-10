Харрисбург
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Прокачка российской нефти в ЕС осталась стабильной

Транзит российской нефти через украинскую трубопроводную систему в июле и августе остался на высоком уровне, несмотря на блокировку поставок «Лукойла» Украиной. Об этом свидетельствуют данные Минэнерго, которые стали известны «Ведомостям» от двух осведомленных источников.

Виктория Воропаева
Автор Финансы Mail
Источник: Reuters

По их сведениям, в июле через Украину в страны ЕС — Венгрию, Словакию и Чехию — было транспортировано 1,1 миллиона тонн нефти, в августе — около 770 тысяч тонн. Эти показатели превышают объемы июня, когда перекачка составила приблизительно 540 тысяч тонн, и мая — 768 тысяч тонн.

Крупнейшим поставщиком стала компания «Татнефть»: в июле она обеспечила 61% общего объема перекачки нефти в ЕС, а в августе — 63%. В частности, «Татнефть» сыграла ключевую роль в экспорте в Венгрию и Словакию, достигнув в июле 86% и 91% соответственно, а в августе — 47% и 84%.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».