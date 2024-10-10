Покинувшая Россию Carlsberg зарегистрировала в Роспатенте знак Tuborg

В июле 2023 года главой «Балтики» назначили Таймураза Боллоева. В конце июня Евросоюз внес его в обновленный санкционный список. Бывший президент «Балтики» Денис Шерстенников и вице-президент Антон Рогачевский были задержаны в ноябре 2023 года. Их подозревали в мошенничестве в особо крупном размере из-за того, что они могли передать Carlsberg исключительные права на пользование брендами питерского завода.