Покинувшая Россию Carlsberg зарегистрировала в Роспатенте знак Tuborg

Согласно документам, срок исключительного права на товарный знак будет действовать до 13 июля 2033 года. Неохраняемыми элементами знака указаны слова Copenhagen, Denmark, Original. Указаны цвета или сочетание цветов: белый, синий, зеленый, серый.
В компании «Балтика», у которой с Carlsberg было заключено лицензионное соглашение по этому бренду пива, на момент выхода публикации на запрос «РБК Вино» не ответили.
По данным РБК Компании, в России было зарегистрировано 15 разных торговых марок Тuborg на компанию «Карлсберг Брюириз А/С». Новый торговый знак до этого в России не регистрировался. Согласно реестру международных регистраций товарных знаков, изображение торгового знака TUBORG зарегистрировано на компанию CARLSBERG BREWERIES A/S. Дата регистрации знака — 16 декабря 2022 года. Срока действия знака истекает 16 декабря 2032 года.
В марте 2022 года компания Carlsberg объявила о решении уйти из России. При этом в компании говорили о том, что нашли покупателя на российский актив — восемь пивоваренных заводов «Балтика».
Не дождавшись продажи «Балтики», летом 2023 года долю Carlsberg в уставном капитале «Балтики» в размере 98,56% по решению президента России Владимира Путина передали под управление Росимущества. В качестве причины называли введение западных санкций в отношении россиян. Сама передача была проведена без согласия компании Carlsberg, которой принадлежал актив.
В ответ на это решение Carlsberg сообщала в октябре 2023 года, что расторгла с «Балтикой» лицензионные соглашения, по которым «Балтика» выпускала и могла реализовывать продукцию под брендами Carlsberg Group, в том числе бренд пива Tuborg.
В свою очередь, «Балтика» обратилась в арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области с требованием запретить Роспатенту прекращать права компании на производство продукции под брендами Seth & Riley`s Garage, Holsten, Kronenbourg и Tuborg. Суд встал на сторону российской компании и удовлетворил требования.
В июле 2023 года главой «Балтики» назначили Таймураза Боллоева. В конце июня Евросоюз внес его в обновленный санкционный список. Бывший президент «Балтики» Денис Шерстенников и вице-президент Антон Рогачевский были задержаны в ноябре 2023 года. Их подозревали в мошенничестве в особо крупном размере из-за того, что они могли передать Carlsberg исключительные права на пользование брендами питерского завода.