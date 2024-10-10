Подставить на паузу: «период охлаждения» при кредитовании введут в начале 2025-го

Уже с начала 2025-го могут запустить «период охлаждения» при кредитовании, а с середины года — механизм уведомления граждан через портал «Госуслуги» о заключенном договоре на потребкредит. Эти меры направлены на противодействие мошенникам, которые, используя методы социальной инженерии, убеждают людей подавать заявки в банки на заемные средства. Об этом «Известиям» рассказал глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков. По его словам, ГД совместно с Центробанком и правительством сейчас активно работают над законопроектом, который должен быть принят в приоритетном порядке до 1 декабря нынешнего года. Новации будут вводиться поэтапно, поскольку механизм уведомления заемщиков через госпортал потребует дополнительной технологической доработки. Эксперты уверены, что предлагаемых на это 180 дней со дня вступления в силу норматива будет достаточно, чтобы новая мера борьбы с кредитными мошенниками заработала.