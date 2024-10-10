Не на дрова: финансирование борьбы с лесными пожарами увеличат

С 14,4 млрд до 19,9 млрд рублей увеличивается ежегодное финансирование борьбы с лесными пожарами, сообщил «Известиям» глава Минприроды Александр Козлов. Это позволит обеспечить не менее 50 тыс. летных часов на лесоавиационные работы и не менее 5,3 тыс. парашютистов-десантников, сказал «Известиям» глава Рослесхоза Иван Советников. В экспертном сообществе отметили, что сейчас в отрасли наблюдается проблема цифровизации и внедрения новых технологий. Что в первую очередь финансируют в лесном хозяйстве и с какими вызовами борется эта отрасль, разбирались «Известия».