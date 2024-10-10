На разных полисах: власти готовят новые налоговые льготы для страхования жизни

В России готовят новые налоговые льготы для полисов накопительного, инвестиционного и долевого страхования жизни (НСЖ, ИСЖ и ДСЖ). В Центробанке отметили, что послабление может быть аналогичным тому, что сейчас действует на ИИС: освобождение от налога на доход за длительное владение бумагами (от 10 лет). Минфин же готовит поправки по налоговым вычетам для ДСЖ, который заработает с 2025-го. В последние годы ЦБ последовательно работал над повышением ценности этих страховых продуктов и боролся с мисселингом, который был распространен в 2010-х. Насколько сейчас выгодно вкладываться в эти продукты и есть ли в них подводные камни — в материале «Известий».