Мордашов заявил, что нынешняя ставка ЦБ «тормозит любое развитие»

«С текущей ставкой компаниям выгоднее остановить развитие, даже сократить масштаб бизнеса и положить средства на депозит, чем вести бизнес и нести риски, с этим связанные. В конечном счете ставка сама становится фактором инфляции. Эти процессы имеют серьезную инерцию, что может привести к торможению экономики. Уровень инфляции в 8−9% не несет в себе таких уж серьезных последствий, а ставка ЦБ на текущих уровнях — и уж тем более ее дальнейший рост — тормозит любое развитие», — заявил Мордашов.