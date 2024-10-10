Минфин рассказал о создании трансграничной платежной инфраструктуры БРИКС

После начала военной операции на Украине и введения западных санкций Россия испытывает сложности с трансграничными платежами. В качестве одного из решений проблемы власти предлагали создание расчетно-платежную инфраструктуры на базе Центробанков стран БРИКС. Речь идет о платформе для проведения платежей в национальных валютах и трансграничных операций в цифровых валютах. Силуанов говорил, что детали этого проекта могут представить на саммите стран БРИКС, который пройдет в конце октября в Казани.