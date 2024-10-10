Минэк определился с регулированием маркетплейсов и агрегаторов

Минэкономразвития доработало законопроект «О платформенной экономике в Российской Федерации». Речь идет о проекте, который должен определить правовые основы платформенной экономики и отрегулировать отношения, возникающие между цифровыми платформами (маркетплейсами, сервисами доставки еды и бронирования туристических услуг, агрегаторами такси
В сентябре глава Минэкономразвития Максим Решетников на выступлении в Госдуме анонсировал, что базовая концепция регулирования «согласована с Минцифры и с Минпромторгом»: «Более того, мы проговорили основные моменты и с Минтрудом и считаем, что с ними тоже нашли компромисс. Мы подготовили проект закона, который как раз основан на ваших инициативах (сенаторов), инициативах Госдумы». Проект закона может быть изучен правительством в октябре, а до конца года внесен в Госдуму, говорил министр. Согласно поручению вице-премьера Дмитрия Григоренко (есть в распоряжении РБК; законопроект разработан по его поручению) доработанная инициатива должна была поступить в правительство до 1 октября.
Ранее Федеральная антимонопольная служба (ФАС) представила 40 замечаний к проекту. Из имеющегося у РБК проекта Минэка (его подлинность подтвердил источник, участвовавший в разработке) следует, что министерство учло часть замечаний ФАС и других ведомств и поменяло некоторые формулировки, в том числе:
исключили положения о регулировании крупных посреднических цифровых платформ. Предполагалось, что к таким платформам будут относить сервисы с суточной аудиторией, превышающей определенное значение, которое должно установить правительство. Планировалось, что к ним будут предъявлять дополнительные требования по сравнению с другими посредническими платформами, например их оператор мог в одностороннем порядке менять условия договоров с партнерами не чаще, чем раз в три месяца, должен был организовать систему досудебного рассмотрения жалоб и др.;
изменено требование к условиям реализации скоропортящихся продовольственных товаров на цифровой платформе. В новой версии проекта речь идет об «особо скоропортящихся товарах», которые предполагают холодное хранение и краткосрочную реализацию;
отказались от требований к пунктам выдачи товаров (в предыдущей версии предполагалось, что в них обязательно должны быть примерочные);
с подачи Минпромторга в предусмотренные проектом поправки в закон «О торговле» включили положение, по которому платформы могут снижать цены на товары за счет средств продавца только после получения его согласия и могут это делать за счет собственных средств, если это предусмотрено договором;
убрали положение, по которому посреднические цифровые платформы не должны предоставлять доступ на них партнерам, не предоставившим всю необходимую информацию или предоставивших недостоверную информацию;
появилась новая глава 5 о том, что за соблюдением предлагаемого регулирования будут следить Федеральная антимонопольная служба (ФАС), Роструд и Роспотребнадзор и др.
Из пояснений Минэка к законопроекту следует, что положения законопроекта касаются только посреднических цифровых платформ, но в дальнейшем регулирование может быть дополнено мерами и для иных цифровых платформ.
Что осталось в проекте, несмотря на возражения
Помимо ФАС проект раскритиковали еще ряд ведомств, но часть замечаний Минэкономразвития не учло.
В частности, Минцифры просило вывести из-под регулирования социальные сети, сервисы обмена мгновенными сообщениями и аудиовизуальные сервисы, на которые оно может распространиться при используемых формулировках. В отзыве Минцифры (также есть у РБК) указывалось, что требования для аудиовизуальных сервисов и обмена сообщениями уже есть в других законах и нормативно-правовых актах, а социальные сети по своей сути «не соответствуют экономической направленности деятельности платформ и агрегаторов информации о товарах и услугах». В Минэке указали же, что под действие законопроекта подпадают те сервисы, которые будут соответствовать признакам посреднической цифровой платформы.
Не было учтено предложение Минцифры и ФАС исключить положение, вводящее ограничение для оператора посреднической цифровой платформы на систематическое и продолжительное выполнение работ партнером-исполнителем для одного и того же пользователя (предел, согласно проекту, должно будет установить правительство). В ведомствах указывали, что в отдельных случаях, например при предоставлении платных образовательных услуг, это является существенным условием соответствующего договора. Но в Минэке настаивают, что критерий «систематичности и продолжительности» необходим для избежания переквалификации отношений между заказчиком и исполнителем в трудовые.
ФАС предлагала также отказаться от положения, по которому выбор конкретного партнера-исполнителя для исполнения заказа должен проводиться только с помощью алгоритмов, но не лично оператором платформы. По мнению службы, это снизит привлекательность платформы для исполнителей — рейтинги, формируемые оператором площадки, потеряют смысл, как и вложения исполнителя в рекламу и качество выполняемых заказов. Но Минэк не учел и эти предложение.
РБК направил запрос в ФАС и еще нескольким министерствам, участвующим в обсуждении документа.
Представитель Минэкономразвития сообщил РБК, что они прорабатывают законопроект «О платформенной экономике». «К нам поступают предложения от профильных ведомств, отраслевых ассоциаций, регионов и бизнеса, — говорит он. — Разработка проекта закона, по сути, стала ответом на запрос всех участников рынка на единое регулирование, честные и прозрачные правила». Представитель министерства также отметил, что законопроект должен «закрепить единый понятийный аппарат, расширить механизмы защиты прав потребителей, повысить прозрачность условий как для самих платформ, так и для продавцов, исполнителей услуг, самозанятых, владельцев пунктов выдачи заказов».
Представитель Минцифры сообщил РБК, что они «еще дорабатывают текст законопроекта вместе с Минэкономразвития, финальной версии документа пока нет».
Источник РБК, знакомый с обсуждениями проекта, говорит, что в новой версии законопроекта Минэк «не учел большинство сутевых замечаний» к предыдущей редакции. По его словам, профильные регуляторы и бизнес-сообщества просили вынести регулирование платформенной занятости и маркетплейсов из документа, потому что для них уже разработаны отдельные законопроекты. «Кроме того, из-под действия законопроекта все еще выводятся посреднические платформы, где заказчик и исполнитель могут сами договариваться между собой, например доски объявлений. Так разработчики регулирования создают неравенство условий для разных платформ в будущем законе. Все так же ограничена возможность для компаний чаще менять оферту, чтобы условия на платформах оставались гибкими», — указал этот собеседник.
Что будут дорабатывать
Согласно проекту, дополнительно дорабатываться будут критерии дохода для признания цифровой платформы посреднической. Правительство также должно определить порядок рассмотрения жалоб и обжалования действия или бездействия оператора посреднической цифровой платформы, мер ответственности для него.
Вопрос, на кого распространят требование не допускать оборот товаров, которые подлежат маркировке, при ее отсутствии. Как указывало Минцифры, ряд операторов посреднических цифровых платформ не смогут выполнить это требование, например, если товары хранятся не на их логистических объектах, а доставляются напрямую от партнеров.
Предложение Роструда сделать обязательным условием для подключения исполнителя к цифровой платформе наличие у него договора об обязательном страховании ответственности предпринимательских рисков (по модели ОСАГО) и др.