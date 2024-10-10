Минэк определился с регулированием маркетплейсов и агрегаторов

В сентябре глава Минэкономразвития Максим Решетников на выступлении в Госдуме анонсировал, что базовая концепция регулирования «согласована с Минцифры и с Минпромторгом»: «Более того, мы проговорили основные моменты и с Минтрудом и считаем, что с ними тоже нашли компромисс. Мы подготовили проект закона, который как раз основан на ваших инициативах (сенаторов), инициативах Госдумы». Проект закона может быть изучен правительством в октябре, а до конца года внесен в Госдуму, говорил министр. Согласно поручению вице-премьера Дмитрия Григоренко (есть в распоряжении РБК; законопроект разработан по его поручению) доработанная инициатива должна была поступить в правительство до 1 октября.