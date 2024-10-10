Миллер предупредил о риске нового ценового шока на рынке газа Европы

В то же время, по оценкам «Газпрома», за девять месяцев 2024 года общий спрос на газ в мире вырос на 60 млрд куб. м, и 80% этого увеличения пришлись на три страны — Китай, Индию и Россию. Одновременно увеличивается вес стран глобального Юга: если 25 лет назад на них приходилось 45% мирового потребления газа, то сегодня их доля достигла 55%, а к 2050 году может составить 70%. «Здесь необходимо отметить, что мы просто видим и являемся свидетелями и участниками совершенно уникального явления — формирования нового устойчивого газового региона, который я бы определил Центральной и Южной Азией, Кавказом, Дальним Востоком, с дальнейшим созданием новых крупных экспортно ориентированных коридоров в направлении северо-восточной Азии», — отметил Миллер.