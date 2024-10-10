«Квадрат» первичного жилья в Москве подешевел на 4,2% за III квартал

«В III квартале лидерами по числу сделок стали проекты, в которых представлено множество инструментов стимулирования спроса, включая скидки и беспроцентные рассрочки. Также спрос в июле — сентябре поддерживала семейная ипотека. В связи с рисками ужесточения условий по этой программе клиенты не откладывали покупку, а банки в свою очередь стали более требовательными к заемщикам. Вероятно, в IV квартале 2024 года спрос на массовое жилье сократится еще сильнее вследствие исчерпания лимитов по семейной ипотеке» «, — отметил управляющий директор компании “Метриум” Руслан Сырцов.