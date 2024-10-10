«Квадрат» первичного жилья в Москве подешевел на 4,2% за III квартал

Уточняется, что при этом средняя медианная цена 1 кв. м квартир и апартаментов по итогам III квартала упала на 4,4% и составила 331 041 рублей.
За указанный период средневзвешенная цена 1 кв. м сократилась во всех округах, а наиболее значительное снижение произошло в СВАО (-8% — 26 тыс. рублей) и ЮВАО (-7% — 319 тыс. рублей).
«В III квартале лидерами по числу сделок стали проекты, в которых представлено множество инструментов стимулирования спроса, включая скидки и беспроцентные рассрочки. Также спрос в июле — сентябре поддерживала семейная ипотека. В связи с рисками ужесточения условий по этой программе клиенты не откладывали покупку, а банки в свою очередь стали более требовательными к заемщикам. Вероятно, в IV квартале 2024 года спрос на массовое жилье сократится еще сильнее вследствие исчерпания лимитов по семейной ипотеке» «, — отметил управляющий директор компании “Метриум” Руслан Сырцов.
Накануне, 9 октября, «Известия» ознакомились с данными группы компаний «Сумма элементов», согласно которым в Москве за год средняя цена 1 кв. м в небоскребах — от 100 м, или с 30 этажа и выше, — выросла на 12%, достигнув 521 тыс. рублей. Эксперты объяснили, что это обусловлено общим повышением стоимости строительства, ростом доли высоток бизнес- и премиум-класса в предложении и стабильно высоким спросом на квартиры в небоскребах.
До этого, 5 сентября, заместитель министра строительства и ЖКХ России Никита Стасишин на IX Восточном экономическом форуме рассказал «Известиям», что цена 1 кв. м недвижимости в новостройках РФ в текущем году стабилизировалась. По его словам, стоимость будет расти в пределах инфляции.