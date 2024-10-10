Китайские магнаты вернулись в список богатейших людей планеты

Индекс CSI 300 китайских акций вырос более чем на 30% с момента объявления стимулов, поднявшись на 11% во вторник после недельных праздников. Лидером среди китайских миллиардеров стал основатель Nongfu Spring Co. Чжун Шаньшань с состоянием около $54 млрд. За ним следует Колин Хуан, основатель PDD Holdings.